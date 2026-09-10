Tünel İnşaatında İş Cinayeti: Demirlerin Arasına Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'teki Dülük-OSB Tüneli inşaatında betonu sabitlemek için kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu meydana gelen iş kazasından acı haber geldi. İskele ile demirlerin arasında sıkışarak ağır yaralanan ve AFAD ile UMKE ekiplerince çıkarılan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gaziantep'teki şehir içi trafiği rahatlatmak üzere Merkez Sam Mahallesi yakınlarında yapılan Dülük-OSB Tüneli'nin inşaatında demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tünel İnşaatında İş Cinayeti: Demirlerin Arasına Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

'HERHANGİ BİR ÇÖKME VEYA KAYMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince hızlı ve koordineli şekilde müdahale gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışanlarımızdan biri kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken, diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucunda ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız, hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Tünelde herhangi bir göçük meydana gelmemiş, yalnızca betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçi kardeşlerimiz demir ve iskele arasına sıkışmıştır."

Tünel İnşaatında İş Cinayeti: Demirlerin Arasına Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise X hesabından, tünelde herhangi bir çökme veya kaymanın söz konusu olmadığını belirterek, konunun yakından takip edildiğini paylaştı.

Kaynak: AA

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