Milyonların Gözü Bu Haberde: Kredi Kartı Limitleri Düşecek mi?

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Kredi kartı sahiplerinin ve yeni kart başvurusu yapmayı düşünen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren "borçlanma sınırları yeniden çiziliyor" iddiaları asılsız çıktı. Kaynağı belli olmayan bazı açıklamalarda, yüksek limitli mevcut kartların da bu düzenlemeden etkileneceği öne sürülmüştü.

'ASLI OLMAYAN YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN'

NTV'de yer alan habere göre, üst düzey sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından şu an için yürürlüğe koyulmuş yeni bir limit kısıtlama kararı bulunmuyor.

Bankacılık mevzuatına göre bu tür yapısal değişikliklerin hayata geçebilmesi için öncelikle BDDK'nın bir taslak metin hazırlaması, bunu sektör temsilcilerinin görüşüne açması ve ardından resmiyet kazandırması gerekiyor. Şu an için masada böyle bir taslak bulunmadığı netleşti.

BDDK MEVCUT DURUMU DAHA ÖNCE ÖZETLEMİŞTİ

Yılın ilk aylarında kredi kartı limitlerine yönelik teknik çalışmaların yapıldığı kamuoyuna yansımıştı. BDDK, süreçle ilgili yaptığı resmi bilgilendirmede, bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla teknik ve idari çalışmaların sürdüğünü belirtmiş ancak "Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmiş yeni bir karar bulunmamaktadır" diyerek kapıyı kapatmıştı. Sektör temsilcileri, o günden bu yana yeni bir idari kararın alınmadığının altını çiziyor.

'TÜRKİYE'DE KREDİ KARTI YANLIŞ KULLANILIYOR'

Uzmanlar, dünyada kredi kartının temel olarak bir "ödeme aracı" şeklinde konumlandırıldığını, ancak Türkiye'de vatandaşlar tarafından bir "borçlanma aracı" olarak görüldüğünü vurguluyor. Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmayan geniş taksit imkanları, gelir düzeyi yetersiz kişilerin bütçelerini aşan harcamalar yapmasına zemin hazırlıyor. Kredi kartı limitini bütçesinin üzerinde belirleyip sadece asgari ödeme tutarını yatıranların borç sarmalına girdiği hatırlatılıyor.

EN DOĞRU YAKLAŞIM DÖNEM BORCUNUN TAMAMINI KAPATMAK

Finansal sağlığı korumak adına, aylık bütçe planlaması yaparken kredi kartı harcamalarına sınır getirilmesi hayati önem taşıyor. BDDK Finansal Tüketici Kılavuzu ilkelerinde de vurgulandığı üzere, kartı bir kredi gibi kullanmak yerine, hesap kesim tarihinden sonra dönem borcunun tamamını kapatmak gelecekteki faiz yüklerinden korunmanın en güvenli yolu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: NTV