MİT Başkanı Kalın'dan Kritik Temas! Libya'daki Süreç Masaya Yatırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın, Salih ve Takala ile Ankara'da görüştü.

LİBYA-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye iş birliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanması ile istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi.

Uzun süredir çözümsüz kalan meselelerde kalıcı ilerleme sağlanması ve tüm taraflar arasında geniş bir uzlaşıya varılması da görüşmede ele alındı.

Yüksek Devlet Konseyi ve Temsilciler Meclisinin istikrarın tesisi ve siyasi süreçlerin ilerletilmesindeki öncü rollerinin vurgulandığı görüşmede, taraflar, siyasi birliğin sağlanması ve kurumların birleştirilmesi hedeflerinde mutabık kaldı.

LİBYA'DAKİ KRİZ ÇÖZÜLEMİYOR

Libya'da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin düzenlenmesi, yürütme otoritesine dair tartışmaların sonlanması, askeri ve siyasi alanlarda tam bütünlüğün sağlanması konuları uzun süredir tartışılıyor ve çeşitli tarafların girişimlerine karşın çözüm üretilemiyordu.

Ankara'da gerçekleştirilen bu görüşme, iki kurumun başkanının ilk kez bu konularda Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmeleri ve tıkanıklık yaşanan süreçlerde somut ilerleme sağlamaları sebebiyle büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA