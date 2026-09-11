YENİ Parti'de Büyük Kurultay Tarihi Netleşti: Gözler Ankara Arena'da

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Türk siyasi hayatına yakın zamanda katılan ve mecliste güçlü bir grup oluşturan YENİ Parti, teşkilatlanma çalışmalarında vites artırdı. Partinin kurumsal yapısını şekillendirecek ve geleceğe yönelik yol haritasını belirleyecek olan ilk büyük kurultayın detayları netleşti. Ankara'da gerçekleştirilecek olan kongrede, partinin kurucu lideri Özgür Özel'in delegelerin karşısına tek genel başkan adayı olarak çıkması ve güven tazelemesi bekleniyor.

KONGRE TAKVİMİ YARIN İLÇE SEÇİMLERİYLE DEVAM EDİYOR

YENİ Parti Genel Merkezi'nden alınan bilgilere göre, partideki yasal kurultay süreci 22 Ağustos itibarıyla resmen start aldı. Bu kapsamda üye çizelgeleri 26 Ağustos’ta askıya çıkarılarak tabanın katılımı sağlandı. Sürecin en kritik eşiklerinden biri olan ilçe kongreleri ise yarın (12 Eylül) gerçekleştirilecek. İlçe teşkilatlarının belirlenmesinin ardından gözler il yönetimlerine çevrilecek.

İL SEÇİMLERİ EKİMDE TAMAMLANACAK

İlçe kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte YENİ Parti'de 18 Ekim itibarıyla il yönetimi seçimlerine geçilecek. Türkiye genelindeki tüm ilçe ve il örgütlerindeki seçim süreçleri ile delege tespitlerinin 27 Ekim tarihine kadar eksiksiz olarak tamamlanması planlanıyor. Yerel teşkilatlanmasını ekim sonuna kadar bitirecek olan parti, böylece kasım ayındaki büyük buluşmaya hazır hale gelecek.

BÜYÜK BULUŞMA ANKARA ARENA'DA

Teşkilat seçimlerinin ardından tüzük gereği yapılması zorunlu olan büyük kurultay kasım ortasında gerçekleştirilecek. 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak kurultaya, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce partili ve delegenin katılması bekleniyor. Kongrede genel başkanlık seçiminin yanı sıra partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve disiplin organları da yeniden belirlenecek.

Kaynak: ANKA