İmamoğlu’nun Şadi Yazıcı Davasında Yeni Perde: Hapis Cezası ve Siyasi Yasak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada yeniden hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, yaklaşık üç yıl önce aynı dava kapsamında yargılanmış ve iki kez beraat etmişti. İstinaf mahkemesi ise söz konusu kararları usulsüzlük gerekçesiyle bozmuştu.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK KARARI

Aynı dava kapsamında yeniden görülen duruşmada İmamoğlu hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca İmamoğlu hakkında siyasi yasak uygulanmasına da hükmetti. İmamoğlu, davanın ilk duruşmasına katılmak üzere 5 Haziran’da tutuklu bulunduğu Silivri’deki cezaevinden çıkarılmış, ancak aracının arızalanması gerekçe gösterilerek yeniden cezaevine götürülmüştü.

Kaynak: ANKA