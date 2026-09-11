ABD Enflasyonu Açıklandı, Altın Fırladı! Kritik Verinin Ardından Piyasalarda Hareketlilik

ABD’nin ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE aylık yüzde 0,4 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,4 seviyesinde kaldı. Kritik verinin ardından gram altın hareketlenerek 6 bin 750 liradan 6 bin 850 liraya kadar yükseldi.

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ABD Enflasyonu Açıklandı, Altın Fırladı! Kritik Verinin Ardından Piyasalarda Hareketlilik
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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD’nin ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ağustosta mevsimsel etkilerden arındırılmış bazda aylık yüzde 0,4 arttı.

Temmuz ayında yüzde 0,1 oranında yükselen aylık TÜFE’de ağustosta hızlanma görüldü. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşerek temmuz ayındaki oranı korudu.

ABD Enflasyonu Açıklandı, Altın Fırladı! Kritik Verinin Ardından Piyasalarda Hareketlilik - Resim : 1

AYLIK ENFLASYONDA HIZLANMA

ABD’de ağustos ayı tüketici fiyat endeksi verileri, piyasaların yönü açısından önem taşıyor. BLS tarafından açıklanan rakamlara göre aylık enflasyon yüzde 0,4’e yükselirken, yıllık TÜFE yüzde 3,4 olarak kaydedildi. Temmuz ayında aylık yüzde 0,1 artan TÜFE’nin ağustosta daha yüksek bir artış göstermesi dikkat çekti.

GRAM ALTINDA SERT HAREKET

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın piyasasında hızlı yükseliş yaşandı. Veri öncesinde 6 bin 750 lira seviyelerinde bulunan gram altın, açıklamanın ardından 6 bin 850 liraya kadar çıktı. Piyasalarda hareketliliğe neden olan ABD enflasyon verilerinin ardından gram altında görülen yükseliş dikkat çekti.

ABD'de Enflasyon Verileri AçıklandıABD'de Enflasyon Verileri AçıklandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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