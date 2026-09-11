ABD'de Enflasyon Verileri Açıklandı

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, TÜFE ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentisi de enflasyonun aylık bazda yüzde 0,4 yükselmesi yönündeydi.

TÜFE temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Yıllık enflasyon ise ağustosta yüzde 3,4 oldu. Böylece yıllık TÜFE, temmuzdaki yüzde 3,4 seviyesini korudu. Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun yüzde 3,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON AYLIK BAZDA BEKLENTİLERİ AŞTI

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 yükselmesi yönündeydi.

Çekirdek TÜFE yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı. Böylece yıllık çekirdek enflasyon temmuzdaki yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,4'e geriledi.

Bu görünüm, manşet enflasyon beklentilerle uyumlu gelirken, çekirdek enflasyonun aylık bazda beklenenden daha güçlü seyrettiğine işaret etti.

BENZİN FİYATLARI ENFLASYONU YÜKSELTTİ

Ağustosta enerji fiyatlarındaki artış enflasyon üzerinde belirleyici oldu.

Enerji endeksi aylık bazda yüzde 2,1 yükselirken, benzin fiyatları yüzde 3,9 arttı. Benzin fiyatlarındaki artış, aylık toplam enflasyondaki yükselişin üçte birinden fazlasını oluşturdu.

Enerji fiyatları son 12 ayda yüzde 16,3 yükseldi. Bu dönemde benzin fiyatlarındaki artış yüzde 27,4'e ulaştı.

Barınma endeksi de ağustosta yüzde 0,3 yükseldi. Gıda fiyatları ise aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARIN ÇEVRİLDİ

ABD'de enflasyon verisi, Fed'in gelecek haftaki faiz kararı öncesinde açıklanan son TÜFE verisi olması nedeniyle piyasalar açısından kritik önem taşıyor.

Manşet enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın, çekirdek TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,3 ile tahminlerin üzerinde artması, fiyat baskılarının tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.

Öte yandan yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerilemesi, fiyat baskılarındaki kademeli yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Fed'in para politikası kararında özellikle çekirdek enflasyonun seyri ve hizmet fiyatlarındaki gelişmeler yakından izlenecek.

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Kaynak: AA