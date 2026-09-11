Piyasa Beklentileri Netleşti: Yıl Sonu Dolar Tahmini Düştü, Enflasyon Yükseldi

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Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar sürerken, piyasanın makroekonomik göstergelere yönelik beklentilerini içeren kritik anket sonuçları açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan eylül ayı raporunda, enflasyon tahminlerindeki sınırlı yükseliş eğiliminin devam ettiği görülürken; büyüme tahminlerinde aşağı yönlü, faiz beklentilerinde ise kademeli düşüş öngörüsü dikkat çekti.

ENFLASYON TAHMİNLERİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 2,08 olan eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,12'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,43'ten yüzde 29,61'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,70'e ve 24 ay sonrası için ise yüzde 18,03'ten yüzde 18,32'ye yükseldi.

DOLAR/TL TAHMİNLERİNDE ÇİFT YÖNLÜ REVİZYON

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,6567'den 51,5716'ya inerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 57,4278'den 58,6049'a çıktı.

BÜYÜME VE CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Bir önceki anket döneminde 50,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolara gerilerken, gelecek yıl için de 44 milyar 444 milyon dolardan 44 milyar 368 milyon dolara indi.

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3'e gerilerken, gelecek yıl için yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indi.

POLİTİKA FAİZİNDE KADEMELİ DÜŞÜŞ SİNYALİ

Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37 olurken, ikinci toplantı beklentisi yüzde 36'ya, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 35,07'ye, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 29,22'ye geriledi.

Kaynak: AA