Bakan Şimşek Duyurdu: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Adım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında en düşük emekli maaşına yönelik yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Toplantıda ayrıca konut ve gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında yeni projeler geliştirileceği ve bütçeye ek kalemler konulacağı vurgulandı.

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Bakan Şimşek Duyurdu: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Adım
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MKYK toplantısında geçen Pazar günü açıklanan üç yıllık Orta Vadeli Program (OVP) hakkında sunum yaptı. Ekonomim'de yer alan habere göre toplantıda Bakan Şimşek’in, en düşük emekli maaşı sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağını ilettiği aktarıldı.

AK Parti MKYK toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in, Orta Vadeli Programla ilgili ayrıntılı bir sunum yaptığı kaydedildi.

ENFLASYON BAŞLIĞI

Edinilen bilgilere göre; Şimşek’in, son açıklanan enflasyon oranını hatırlatarak, bu dönem enflasyonun 2023 yılına göre yarı yarıya düştüğünü söylediği belirtildi. Ancak yine de istedikleri seviyede olmadığına dikkat çektiği belirtildi.

Şimşek’in toplantıda yüksek kira ve gıda enflasyonuna dikkat çekerek, daha fazla konutun yapılması için yeni projelerin geliştirileceğini, bunun içinde bütçeye ek kalemlerin konulacağını söylediği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda enflasyonuyla mücadele amacıyla başta yeni sulama kanalları için çalışıldığını aktardığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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