Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiren Kritik Karar! İstanbul’da Ders Saatleri Değişti

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İstanbul Valiliği, 2026-2027 eğitim öğretim yılının güvenli ve huzurlu şekilde yürütülmesi amacıyla okul önleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Kentte pazartesi günü yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ile 161 bin 453 öğretmenin ders başı yapacağı bildirildi. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte emniyet, jandarma, trafik ve diğer ilgili kurumların sahadaki çalışmaları da artırılacak.

OKULLARDA BİNLERCE PERSONEL GÖREV YAPACAK

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 719 noktada 1.483 ekip ve 2 bin 469 personelle okul güvenliği tedbirlerini uygulayacak. Bu çalışmalar eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki 229 “Okul Kolluk Görevlisi” 239 okulda görev alacak. Ayrıca 470 “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi” 470 okulda görevlendirilecek. Okulların giriş ve çıkış saatlerinde ise 578 ekip sabit olarak görev yapacak. Okul ve çevrelerinde yaşanabilecek güvenlik sorunlarına hızlı müdahale amacıyla oluşturulan Mobil Okul Timleri, 39 ilçede 45 ekiple sahada olacak.

DENETİM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Günlük 120 noktada uygulanacak yoğunlaştırılmış güvenlik çalışmalarında ise çocuk, asayiş, trafik, önleyici ve narkotik şube ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 341 ekip görev yapacak. Ekipler, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul çevresindeki mekan ve işletmelerde de asayiş ve denetim çalışmalarını sürdürecek.

TRAFİK VE SERVİS DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri tarafından 14-25 Eylül tarihleri arasında 499 noktada tedbir uygulanacak. Çalışmalarda 262 ekip, 157 motosikletli, 161 yaya ve 41 çekici olmak üzere toplam 890 personel görev yapacak. Okul servislerine yönelik denetimler ise eğitim öğretim yılı boyunca kesintisiz devam edecek.

OKULLARIN KRİTİK BÖLGELERİNDE YER ALACAKLAR

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri de 8-19 Eylül tarihleri arasında okul çevrelerindeki önemli kavşak ve meydanlarda görev alacak. Okul giriş ve çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibiyle genel güvenlik ve asayiş tedbirleri uygulanacak. Ayrıca 14-25 Eylül’de 50 ekip, okul çevresindeki önemli kavşak ve meydanlar ile 100 noktada ring halinde bulunacak. Bu çalışmalarda 100 personel görev yapacak.

JANDARMA OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM YAPACAK

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde güvenlik çalışmalarını artıracak. 14 Eylül ve sonrasındaki günlerde 114 tim ve 335 personelle trafik, asayiş ve genel güvenliğe yönelik uygulamalar gerçekleştirilecek. Denetimlerde özellikle uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye ağırlık verilecek. Öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik kontroller de sıklaştırılacak. Jandarma ekipleri, okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise okulların açılacağı ilk gün 10.00-15.00 saatleri arasında okul kantinlerinde hijyen denetimi gerçekleştirecek.

İLK GÜN İÇİN DERS SAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul Valiliği, okulların açılacağı pazartesi günü trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla ilk güne özel saat düzenlemesine gitti. Yaklaşık 19 bin servis aracının yanı sıra çocuklarını kendi araçlarıyla okula götürmek isteyen binlerce velinin de trafiğe çıkacağının değerlendirilmesi üzerine, 14 Eylül’de İstanbul genelindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Öğrencilerin güvenli şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak, okul bahçelerinde güvenlik ve koordinasyona destek olmak amacıyla 3 bin 13 bahçe görevlisi de ilk gün itibarıyla görev başında olacak. Anaokulları da dahil olmak üzere tüm okulların bahçelerinde görev yapacak personel, güvenlik ve koordinasyon çalışmalarına destek verecek. Bahçe görevlilerine gerekli eğitimler polis ekipleri tarafından verilecek.

TÜM OKULLARDA DEDEKTÖR BULUNDURULACAK

İstanbul’daki tüm okullarda bu yıl İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler kullanılacak. Gerekli görülen durumlarda ve risk taşıdığı değerlendirilen alanlarda dedektörlerle arama, inceleme ve kontrol yapılabilecek.

8 BİN 500 TEMİZLİK PERSONELİ OKULLARDA GÖREV YAPAC

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilen 8 bin 500 temizlik personeli de pazartesi günü itibarıyla İstanbul’daki okullarda çalışmaya başlayacak. Personelin, öğrencilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmesine katkı sağlamak amacıyla okullarda temizlik hizmetlerini yürüteceği bildirildi.

Kaynak: AA