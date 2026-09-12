Şimşekler Çetesine Şafak Darbesi: Çocuk Parkından El Bombası, Bursa’dan İnfaz Çıktı!

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari Halim Şimşek’in yaptığı öne sürülen “Şimşekler Suç Örgütü”ne yönelik operasyon düzenlendi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 97 şüpheliden 64’ü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki tespitlerde örgütün haraç, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme gibi çok sayıda eylemle bağlantısı bulunduğu öne sürüldü.

HARAÇ İDDİASI SONRASI SİLAHLI SALDIRI

Dosyadaki bilgilere göre örgüt üyeleri, “El Alem Bar” isimli iş yerinde çalışan Murat Susar’dan haraç istedi. Talebin reddedilmesi üzerine Susar’a 16 Temmuz 2024’te silahlı saldırı düzenlendi. Sol diz kapağı ve sağ baldırından vurularak yaralanan Susar’a yönelik eylem, soruşturma kapsamında “kasten yaralama” ve “yağmaya teşebbüs” suçlarıyla değerlendirildi.

Örgütün hedef aldığı belirtilen bir diğer isim Deniz Arslan oldu. Dosyada yer alan tespitlere göre Arslan, daha önce örgüt mensuplarıyla yaşanan tartışma ve küfürleşme gerekçe edilerek 18 Aralık 2024’te Gökhan Korgan’a ait iş yerinden zorla götürüldü. Deniz Arslan ve Gökhan Korgan’dan da haraç talep edildiği, bu isteğin kabul edilmemesi üzerine Arslan’ın aracının 20 Aralık 2024’te silahla kurşunlandığı belirtildi. Olaylar, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “yağmaya teşebbüs” ve “mala zarar verme” suçları kapsamında dosyaya girdi.

İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Soruşturma kapsamında “Şimşekler” ile “Aratlar” adlı suç grubu arasındaki husumetin çeşitli silahlı eylemlere dönüştüğü öne sürüldü. Aratlar Grubu mensuplarının Halim Şimşek’e ait Çivi Restaurant’a düzenlediği saldırıya karşılık olarak, Şimşekler Suç Örgütü üyelerinin 28 Ocak 2026’da Burak Aşım ve Seyid Mehli’ye silahlı saldırı gerçekleştirdiği ve iki kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca 28 Ocak 2025’te yaşanan başka bir husumet kapsamında Mehmet Salih Boğa ve Eren Tekdemir’in silahlı saldırıya uğradığı ve bacaklarından vurulduğu kaydedildi.

BURSA’DAKİ BAĞ EVİNE ÖLÜM BASKINI

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici olaylardan birinin Haydar Öz’ün öldürülmesi olduğu belirtildi. Şimşekler Grubuna ait iş yerleri ve örgüt mensuplarının evlerine yönelik silahlı saldırılar düzenlediği öne sürülen Öz’ün, olayların ardından Bursa’ya giderek bir bağ evinde saklandığı aktarıldı. Öz’ün bulunduğu yerin örgüt yöneticileri tarafından tespit edilmesinin ardından Adana’dan farklı araçlarla tetikçilerin Bursa’ya gönderildiği iddia edildi. Bursa’daki örgüt üyelerinin barınma imkanı sağladığı belirtilen şüphelilerin, keşif ve planlamanın ardından 21 Şubat 2025’te bağ evine silahlı baskın düzenlediği ifade edildi. Saldırıda Haydar Öz hayatını kaybederken, olay soruşturma dosyasındaki en ağır “kasten öldürme” eylemi olarak yer aldı.

EL BOMBALARI ÇOCUK OYUN ALANINDA ELE GEÇİRİLDİ

Örgütün saldırılarda kullanmak üzere silah ve mühimmat depoladığı da soruşturma dosyasına yansıdı. Emniyet ekiplerinin 25 Haziran 2025’te Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı’ndaki “Mavi Balık” isimli iş yerinde yaptığı aramada, çocuk oyun alanında depo olarak kullanılan prefabrik bölümdeki bir koltuğun içine poşetle gizlenmiş 2 el bombası bulundu. Bombaların planlanan eylemlerde kullanılmak üzere saklandığının belirlendiği aktarıldı.

11 İLDE ŞAFAK OPERASYONU: 64 GÖZALTI

Bugün 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ile çok sayıda örgütsel ve dijital materyal ele geçirildi.

MASAK RAPORU SONRASI 10 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturmanın mali boyutunda MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan işlem yapıldı. Örgütün banka hesaplarının bloke edilmesiyle finansal yapısına yönelik de tedbir uygulandı. Mahkeme kararıyla örgüt yöneticilerine ait 6 şirket ile örgütle bağlantılı 4 faal şirket olmak üzere toplam 10 şirkete el konuldu. Ayrıca 4 taşınmaz ve 13 araç hakkında da el koyma kararı uygulandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, yurt dışında bulunan firari örgüt lideri Halim Şimşek’in yakalanması ve örgütün tüm mal varlığının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi