Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin seçimlerde ortak bir aday etrafında birleşmesi gerektiğini belirterek yeni bir ittifak masasının sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun davalarından aklanması, Mansur Yavaş’ın ise partide kalması durumunda masaya aday olarak önerilebileceklerini ifade etti.

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Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi Açıkladı
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Mutlak butlan süreciyle ilgili kaleme alınan bir kitap için röportaj veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki döneme dair dikkat çeken bir yol haritası açıkladı.

Genel seçimlerde yüzde 50+1 formülünün kritik önemde olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, muhalefetin ya ilk turda ortak aday çıkarması ya da farklı adaylarla girip ikinci turda mutlak bir uzlaşı sağlaması gerektiğini belirtti. Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre, ittifak kurma konusunda en deneyimli siyasetçi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Muhalefette ittifak geliştirme konusunda öncü olacağım" diyerek CHP’nin bu süreçte lokomotif rol üstleneceğini aktardı.

İMAMOĞLU İÇİN 'AKLANMA VE DİPLOMA' ŞARTI

Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeni kurulacak ittifak masasına götürebileceği muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin net kriterler sıraladı. Görevden alınan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini zikreden Kılıçdaroğlu, bu önerinin gerçekleşmesini belirli şartlara bağladı.

İmamoğlu’nun hakkında açılan davalardan tamamen aklanması, kamuoyunda tartışılan diploma davasını kazanması ve CHP çatısı altında kalmayı tercih etmesi durumunda, ittifak ortaklarına sunulabilecek isimlerden biri olabileceğini kaydetti.

MANSUR YAVAŞ DA MASADAKİ SEÇENEKLER ARASINDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın durumunu da değerlendiren Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın hamlelerine ve parti aidiyetine vurgu yaptı. Mansur Yavaş'ın CHP bünyesinde siyaset yapmaya devam ettiği sürece, kurulacak yeni ittifak masasında CHP kanadı tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak masaya getirilebileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, partinin kendi içinden bir aday çıkarabileceği gibi, ittifak ortaklarından gelecek güçlü önerileri de sahiplenebileceğinin altını çizdi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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