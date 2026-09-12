İsmail Kartal Neden Geri Adım Attı? Yönetimle Görüşmenin Perde Arkası Ortaya Çıktı

Fenerbahçe’de Roma maçının ardından başlayan teknik direktör belirsizliği sona erdi. Yönetimle yapılan görüşmede İsmail Kartal’a “Yola seninle devam etmek istiyoruz” mesajının verildiği, Kartal’ın da görevine devam etme kararı aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüp, Kartal’ın takımın başında kalacağını resmi olarak duyurdu.

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İsmail Kartal Neden Geri Adım Attı? Yönetimle Görüşmenin Perde Arkası Ortaya Çıktı
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Fenerbahçe’de Roma maçının ardından yaşanan teknik direktör belirsizliği sona erdi. Karşılaşmanın ardından görevinden ayrıldığını açıklayan İsmail Kartal, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından takımın başında kalma kararı aldı.

AZİZ YILDIRIM: 'BİR SÜRE DİNLEN'

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede deneyimli teknik adama bir süre dinlenmesini söyledi. Kartal ise bugün kendi kararıyla takımın antrenmanına katılmadı. Günün ilerleyen saatlerinde kulüp tesislerine gelen İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi. Görüşmede teknik direktörün geleceğiyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

İsmail Kartal Neden Geri Adım Attı? Yönetimle Görüşmenin Perde Arkası Ortaya Çıktı - Resim : 1

'YOLA SENİNLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Yönetimin görüşme sırasında İsmail Kartal’a, “Yola seninle devam etmek istiyoruz” mesajını verdiği öne sürüldü. Bunun üzerine Kartal’ın da görevine devam edeceğini yönetime ilettiği belirtildi. Görüşmenin ardından teknik direktör konusu netlik kazanırken, Fenerbahçe de resmi açıklama yaparak İsmail Kartal’ın görevini sürdüreceğini duyurdu.

TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK

Görevine devam etme kararı alan İsmail Kartal’ın, yapılacak antrenmanda takımın başında bulunacağı açıklandı. Böylece Roma karşılaşmasının ardından gündeme gelen istifa süreci, yönetimle gerçekleştirilen görüşmenin ardından sona ermiş oldu.

Kaynak: TRT Spor

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