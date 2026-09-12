'Kara Haydar'ın Eşi Firari Çağla Öz Yakalandı

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından genişletildi. Sabah gazetesinin haberine göre 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul’da yakalandı.

MASAK RAPORUNDA 222 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

MASAK’ın hazırladığı raporda, Mehmet Fatih Tançalan’ın 2020’den itibaren kayıtlı ticari kârının 74 bin 281 TL olduğu belirtildi. Raporda, bu gelir ile kişinin yaşam standardı ve malvarlığı arasında “izah edilemeyen servet artışı” ve “yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu” bulunduğu değerlendirildi.

Tançalan’ın banka hesaplarına 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi, hesaplarından ise 56 milyon 179 bin 790 TL transfer çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca hesaplara 4 milyon 594 bin TL’nin üzerinde nakit yatırıldığı, yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği belirlendi.

Raporda, tek seferde yapılan yüksek tutarlı işlemler de yer aldı. Buna göre bir şirketten 6 milyon TL, başka bir şirketten 5,8 milyon TL ve bir kişiden 5,5 milyon TL Tançalan’ın hesabına giriş yaptı.

Çağla Öz Tançalan’ın hesaplarında ise 56 milyon 478 bin TL giriş ve 50 milyon 859 bin TL çıkış tespit edildi. Böylece çiftin toplam banka transfer trafiğinin 222 milyon TL’yi aştığı belirtildi.

ALTIN ÇELİŞKİSİ

MASAK raporunda Tançalan’ın Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle gelir elde ettiği yönündeki iddialar da incelendi. Ancak Tançalan veya eşi adına yurt dışından Türkiye’ye finansal kanallarla yapılmış herhangi bir fon transferine rastlanmadığı kaydedildi.

Raporda, gelirin Dubai faaliyetlerinden kaynaklandığının savunulması halinde paraların üçüncü kişiler adına hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışında Türkiye’ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği değerlendirildi.

Düğünde sergilenen altınlarla ilgili de dikkat çeken bir ayrıntıya yer verildi. Tançalan, ziynet eşyalarının kuyumcudan reklam amacıyla emanet getirildiğini savunurken, kuyumcu V.K. bazı altınların satıldığını ve bunlara ilişkin fatura bulunduğunu belirtti. MASAK, iki anlatım arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

ALTINLAR ODUNLUKTA BULUNDU

Soruşturma kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Muradiye ilçesinde düzenlediği operasyonda, bir evin odunluğunda bulunan valizde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen çok sayıda altın ele geçirildi.

Aramada 66 bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın olduğu değerlendirilen kemer, bileklik, künyeler, yüzük, küpe ve kol düğmeleri bulundu. Ayrıca üzerinde “örnektir” ibaresi bulunan toplam 67,5 gramlık külçe görünümlü materyaller de ele geçirildi.

Aynı adreste 90 bin 800 TL, 4 bin 300 Euro, 12 bin 50 dolar ve 89 bin BAE dirhemi ile 3 çek ve üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajandaya da el konuldu.

Aramada ayrıca açılmamış bir iPhone 17 Pro Max, üzerinde “24 VKH” ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı bir iPhone, altın renkli tuşlu telefon ve Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenmiş pasaport ele geçirildi.

KAYINVALİDE DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. hakkında da gözaltı kararı verildi. N.O.’nun İstanbul’da, M.S.T.’nin ise Muradiye’de gözaltına alındığı belirtildi. MASAK raporunda ayrıca Mehmet Fatih Tançalan hakkında UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma bulunduğu kaydedildi. Ancak raporda, bu dosyalar ile incelenen malvarlığı arasında mevcut aşamada doğrudan illiyet bağı kurulamadığı da belirtildi.