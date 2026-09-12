Ünlü Şahin Sucukları’nda Milyonluk Usulsüzlük: Bir Kişi Tutuklandı, Hesaplar Kilitlendi

Kayseri’de üretim yapan köklü gıda firması Şahin Sucukları’nda geçmişte görev alan bazı çalışanların, şirketin bilgi ve iradesi dışında sahte belgelerle finans kuruluşlarında usulsüz işlemler yaptığı ortaya çıktı. Firmanın iç denetim birimlerince deşifre edilen ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken, şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

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Ünlü Şahin Sucukları’nda Milyonluk Usulsüzlük: Bir Kişi Tutuklandı, Hesaplar Kilitlendi
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince ünlü et üreticisi Şahin Sucukları bünyesindeki usulsüzlük iddialarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma gerçekleştirildi.

USULSÜZLÜĞÜ ŞİRKETİN İÇ DENETİM BİRİMİ ORTAYA ÇIKARDI

Milyonluk usulsüzlük zinciri, Şahin Sucukları'nın kendi iç denetim uzmanlarının yaptığı periyodik incelemeler sırasında deşifre edildi. Şirketten konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, usulsüz işlemlerin tamamen firmadan bağımsız geliştiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz bünyesinde geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketimizin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine ilişkin hususlar, şirket iç denetim birimlerimizce tespit edilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler süratle alınmış, elde edilen bilgi ve belgeler adli mercilere intikal ettirilmiştir."

DOLANDIRICILIK BÜROSUNDAN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şirket avukatlarının Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu ve delil klasörlerinin ardından Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında, usulsüz evrak trafiğini yönettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİR TUTUKLAMA, 4 ADLİ KONTROL VE MAL VARLIKLARINA BLOKE

Emniyetteki yasal süreçlerinin ardından Kayseri Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcısına ifade verdi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden biri "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, hakimlik kararıyla tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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