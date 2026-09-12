CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Ekim Ayı Çıkartması: 3 Kritik İl İçin Takvim Belli Oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin ve İzmir’deki saha çalışmalarının ardından ekim ayından itibaren vites yükseltme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, ekim ayının başından itibaren İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak’ı kapsayan kritik bir ziyaret turuna çıkacak. Program kapsamında ekonomi, yoksulluk ve bölgedeki 'süreç' temasları masaya yatırılacak.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Ekim Ayı Çıkartması: 3 Kritik İl İçin Takvim Belli Oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’in Toroslar ilçesinde düzenlenen 2. Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği’nin ardından Milli Bilinç Güçlü Türkiye Buluşmaları kapsamında İzmir’de mağdur ailelerle bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu, saha çalışmalarını ekim ayından itibaren yoğunlaştırma kararı aldı. Ekim ayının ilk haftalarından itibaren İstanbul, Şırnak ve Diyarbakır’ı ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu’nun programlarının kapsamının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA GÜNDEM EKONOMİK KRİZ VE YOKSULLUK

İlk olarak İzmir’de düzenlenen "Milli Bilinç Güçlü Türkiye Buluşmaları"na devam etme kararı alan Kılıçdaroğlu’nun bu program kapsamındaki ikinci durağı İstanbul olacak. Ekim ayında yapılması planlanan İstanbul programında ekonomik kriz, barınma, uyuşturucu ve yoksulluk gibi sorunlar ele alınacak.

DİYARBAKIR’DA SİVİL TOPLUM VE 'SÜREÇ' MESAİSİ

CHP’nin çerçeve yasaya evet oyu vermesinin ardından Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da temaslarda bulunacak. Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle yapılacak görüşmelerde CHP’nin sürece yaklaşımının anlatılması planlanıyor.

ŞIRNAK’TA 'KADIN VE BARIŞ' BULUŞMASI

Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceği bir diğer il olan Şırnak’ta ise CHP Kadın Kolları tarafından "Kadın ve Barış" temalı buluşma organize edilecek. Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda kadınlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

Saha çalışmalarını artırmayı planlayan Kılıçdaroğlu için CHP Genel Merkezi’nde yeni ziyaretlere ilişkin hazırlıklar da yapılıyor. Bu kapsamda Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Antalya’nın öne çıkan iller olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi AçıkladıKılıçdaroğlu'ndan Yeni Masa Mesajı: 'Aday Olarak Önerebiliriz' Dedi, İki İsmi AçıkladıGüncel

Kaynak: ANKA

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