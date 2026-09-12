Kozan’da Kabus Geri Döndü: Kontrol Altına Alınan Orman Yangını Yeniden Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'nın Kozan ilçesindeki Enizçakırı Mahallesi mevkisinde ilk olarak 8 Eylül'de başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle dün (11 Eylül) itibarıyla kontrol altına alınmıştı.

Ancak bugün öğle saatlerinde dik yamaçlarda dumanların yeniden yoğunlaşması üzerine çevre köylerdeki vatandaşlar ve sahada görevli gözetleme kuleleri durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbarın ardından bölgedeki tüm arazözler ve iş makineleri alevlerin yükseldiği noktaya doğru sevk edildi.

DAĞLIK BÖLGEYE HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının yeniden başladığı alanın oldukça dik, sarp ve engebeli bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle karadan ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopterleri ve uçakları sarp kayalıklara peş peşe su atarak alevleri baskılamaya çalışırken, kara ekipleri de zorlu arazi şartlarında hortum sererek alevlerin önünü kesmek için yoğun bir mücadele yürütüyor.

Kaynak: İHA