11 Aylık Büşra Bebek Nerede? Gözaltı Sayısı Yükseldi, 4 Kardeş Devlet Korumasında

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Olay, 4 gün önce Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin jandarma ekiplerini arayarak 11 aylık bebekleri Büşra’nın kaybolduğunu ihbar etmesiyle başladı. İhbarın hemen ardından jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aile üyeleri, ilk olarak küçük bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti.

ANNE ÖNCE 'SATILDI' SONRA 'ÖLDÜRÜLDÜ' DEDİ

Arama çalışmaları sürerken ailenin çelişkili açıklamaları güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Sorguya alınan 27 yaşındaki anne E.B., ilk ifadesinde kan donduran bir iddia ortaya atarak bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını ileri sürdü. Ancak anne kısa süre sonra ifadesini değiştirerek bu kez de babanın bebeği öldürdüğünü iddia etti.

Annenin gösterdiği noktalarda yapılan tüm aramalara rağmen 11 aylık Büşra bebeğin cesedine henüz ulaşılamadı.

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Olayın arkasındaki sır perdesini aralamak için harekete geçen Sivas Valiliği, yazılı bir basın açıklaması yaparak soruşturmada gözaltı sayısının 10’a yükseldiğini duyurdu.

Anne ve babanın yanı sıra olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen K.D., M.D., M.R.B., R.B., Ö.B., İ.B., A.Ç. ve M.B. gözaltında tutuluyor. Annenin ilk ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan M.Ç. ise kadının ifadesini değiştirmesinin ardından serbest bırakıldı.

4 KARDEŞ DEVLET KORUMASINDA

Öte yandan yaşanan bu dehşet verici gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aile hakkında jet hızıyla inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ailenin yaşları 9, 8, 5 ve 3 olan ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuğu, güvenlikleri ve psikolojik sağlıkları için hemen devlet koruması altına alınarak yurtlara yerleştirildi.

Ekiplerin bölgedeki arama ve kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Kaynak: İHA