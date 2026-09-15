11 Aylık Büşra Bebek Nerede? Gözaltı Sayısı Yükseldi, 4 Kardeş Devlet Korumasında

Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Annenin "Eşim bebeği para karşılığı sattı" ve "Bebeği öldürdü" şeklindeki çelişkili ifadeleri üzerine derinleştirilen soruşturmada, ailenin diğer 4 çocuğu devlet koruması altına alındı.

Son Güncelleme:
11 Aylık Büşra Bebek Nerede? Gözaltı Sayısı Yükseldi, 4 Kardeş Devlet Korumasında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 4 gün önce Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin jandarma ekiplerini arayarak 11 aylık bebekleri Büşra’nın kaybolduğunu ihbar etmesiyle başladı. İhbarın hemen ardından jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aile üyeleri, ilk olarak küçük bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti.

ANNE ÖNCE 'SATILDI' SONRA 'ÖLDÜRÜLDÜ' DEDİ

Arama çalışmaları sürerken ailenin çelişkili açıklamaları güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Sorguya alınan 27 yaşındaki anne E.B., ilk ifadesinde kan donduran bir iddia ortaya atarak bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını ileri sürdü. Ancak anne kısa süre sonra ifadesini değiştirerek bu kez de babanın bebeği öldürdüğünü iddia etti.

Annenin gösterdiği noktalarda yapılan tüm aramalara rağmen 11 aylık Büşra bebeğin cesedine henüz ulaşılamadı.

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Olayın arkasındaki sır perdesini aralamak için harekete geçen Sivas Valiliği, yazılı bir basın açıklaması yaparak soruşturmada gözaltı sayısının 10’a yükseldiğini duyurdu.

Anne ve babanın yanı sıra olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen K.D., M.D., M.R.B., R.B., Ö.B., İ.B., A.Ç. ve M.B. gözaltında tutuluyor. Annenin ilk ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan M.Ç. ise kadının ifadesini değiştirmesinin ardından serbest bırakıldı.

4 KARDEŞ DEVLET KORUMASINDA

Öte yandan yaşanan bu dehşet verici gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri aile hakkında jet hızıyla inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ailenin yaşları 9, 8, 5 ve 3 olan ikisi kız, ikisi erkek 4 çocuğu, güvenlikleri ve psikolojik sağlıkları için hemen devlet koruması altına alınarak yurtlara yerleştirildi.

Ekiplerin bölgedeki arama ve kazı çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Büşra Bebek Nerede? Anne Bu Kez de 'Baba Öldürdü, Araziye Attı' DediBüşra Bebek Nerede? Anne Bu Kez de 'Baba Öldürdü, Araziye Attı' DediGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas Kayıp çocuklar
Son Güncelleme:
Yargıtay’dan Ceza Davalarında Kartları Yeniden Dağıtacak Karar: Şart Yoksa Rüşvet de Yok! Yargıtay’dan Ceza Davalarında Kartları Yeniden Dağıtacak Karar: Şart Yoksa Rüşvet de Yok!
125 Milyon Liralık Vurgun! Sahte Altın ve Para Basan Şebeke Çökertildi 125 Milyon Liralık Vurgun! Sahte Altın ve Para Basan Şebeke Çökertildi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı
Tarladan Markete Fiyat Vurgununa Dev Operasyon: 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı
2 Gündür Aranıyordu, Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu 2 Gündür Aranıyordu, Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
'Fenomen Öğretmen' Devri Bitti: Bakan Tekin Okullardaki Cep Telefonu ve Beyaz Önlük Kuralını Açıkladı Bakan Tekin Okullardaki Cep Telefonu ve Beyaz Önlük Kuralını Açıkladı
Güllü’nün Ölümüyle İlgili Kan Donduran İddia! Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Gel Gel Şimdi Seni Atacağım' Güllü’nün Ölümüyle İlgili Kan Donduran İddia