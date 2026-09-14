Büşra Bebek Nerede? Anne Bu Kez de 'Baba Öldürdü, Araziye Attı' Dedi

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 1 yaşındaki Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınırken anne, ilk ifadesinde farklı, son ifadesindeyse kızının babası tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

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Büşra Bebek Nerede? Anne Bu Kez de 'Baba Öldürdü, Araziye Attı' Dedi
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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde Diyarbakır'dan gelerek mevsimlik işçi olarak çalışan Elif Balıkçı, 10 Eylül saat 22.00 sıralarında 1 yaşındaki kızı Büşra Balıkçı'nın kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbarın ardından Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ANNEDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında anne Elif Balıkçı'yla görüşme yapıldı. Balıkçı, ilk ifadesinde kızı Büşra'nın babası Yusuf Balıkçı tarafından bankaya olan 1 milyon liralık borcu nedeniyle satılmış olabileceğini öne sürdü. Anne ayrıca, fotoğraf ve canlı teşhis sırasında çocuğu alan kişinin Divriği'de veteriner olarak görev yapan Mehmet Çetin olduğunu söyledi.

Bu ifadelerin ardından anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, bazı akrabaları, jandarmaya ilk ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Çetin ve köy muhtarına şüphe uyandıracak şekilde sorular sorduğu belirlenen Mehmet Dinç'in de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ŞİMDİ DE CİNAYET İDDİASI

Elif Balıkçı, bugün savcılıkta verdiği yeni ifadesindeyse önceki iddiasından farklı bir anlatımda bulundu. Balıkçı, bu kez kızı Büşra'yı babası Yusuf Balıkçı'nın öldürdüğünü ve çadırların yaklaşık 1-2 kilometre yukarısındaki araziye götürerek bıraktığını öne sürdü. Anne Balıkçı'nın bu ifadesinin ardından bugün yer gösterme işlemi yapılacak.

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