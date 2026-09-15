Güllü’nün Ölümüyle İlgili Kan Donduran İddia! Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Gel Gel Şimdi Seni Atacağım'

Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada 1 Ekim’deki ilk duruşma öncesi yeni iddialar gündeme geldi. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılıkta dinlediğini öne sürdüğü ses kaydına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanırken, olay gecesine ait görüntüler ve kanlı olduğu iddia edilen pijamayla ilgili detaylar da soruşturmaya ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Güllü’nün Ölümüyle İlgili Kan Donduran İddia! Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Gel Gel Şimdi Seni Atacağım'
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Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, 1 Ekim’de yapılacak ilk duruşma öncesi yeni iddialar ortaya atıldı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güllü’nün hayatını kaybetmesinden önceki anları gösterdiği belirtilen görüntülerin kesildiği ve üzerinde değişiklik yapıldığı yönündeki iddialar yeniden gündeme gelirken, Eminoğlu söz konusu kaydın orijinal halini savcılıkta dinlediğini öne sürdü.

'GEL GEL SENİ ATACAĞIM'

Eminoğlu, savcılıkta kendisine ses kaydının analiz amacıyla dinletildiğini belirterek, “Bana savcılıkta ses kaydını dinlettiler analiz için. Tuğyan diyor ki ‘gel gel şimdi seni atacağım’. Güllü de diyor ‘sebep ne?’ diyor, Tuğyan ise ‘sebep çok’ diyor” ifadelerini kullandı.

'GÖRÜNTÜLERE SONRADAN EKLEMELER YAPILDI' İDDİASI

ATV Haber’in haberine göre, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in de Tuğyan tutuklanmadan önce verdiği ses kaydında, olay anına ilişkin görüntülerde değişiklik yapıldığını söylediği öne sürüldü. Gülter’in, “Olayın olduğu zaman Türkiye’de o görüntüleri ilk izleyen benim. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı” dediği aktarıldı. Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter’in olay gecesi giydiği pijamanın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun evinde saklandığı öne sürüldü. Kanlı olduğu iddia edilen pijamanın neden saklandığına ilişkin ise henüz netlik bulunmadığı belirtildi.

HEMŞİRELİK DÖNEMİNE AİT GÖRÜNTÜLER GÜNDEME GELDİ

ATV Haber’in ulaştığı öne sürülen başka bir görüntüde ise Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik yaptığı dönemde yoğun bakımda tedavi gören hastaların bulunduğu ortamda halay çektiği görüldü. Söz konusu görüntüler üzerinden Gülter’in geçmişte hastalara şiddet uyguladığı yönünde de iddialar gündeme getirildi. Bu iddiaların sor

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uşturma kapsamında nasıl değerlendirildiğine ilişkin ise mevcut metinde herhangi bir ek bilgi yer almadı.

Kaynak: ATV

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