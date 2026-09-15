Yargıtay’dan Ceza Davalarında Kartları Yeniden Dağıtacak Karar: Şart Yoksa Rüşvet de Yok!

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, göçmen kaçakçılığı davasında çok konuşulacak bir karara imza atarak, yerine getirilmeyen şartlar üzerine kurulan rüşvet tekliflerinin suç oluşturmayacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Yargıtay’dan Ceza Davalarında Kartları Yeniden Dağıtacak Karar: Şart Yoksa Rüşvet de Yok!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişinin, insanları sınırdan geçirmek amacıyla güvenlik güçleriyle rüşvet pazarlığı yapmasıyla başladı. Şüpheli, göçmenlerin sınırı sağ salim geçmesi durumunda belirli bir para ödemeyi taahhüt etti. Durumu fark eden güvenlik güçleri hemen harekete geçerek şikayetçi oldu ve Cumhuriyet Savcılığı şahıs hakkında "rüşvet vermek" ve "hakaret" suçlarından dava açtı.

YEREL MAHKEME BERAAT VERDİ

Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, görevli memurlara yönelik "hakaret" suçundan hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, "rüşvet vermek" suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek bu suçtan beraat kararı verdi. Bölge Adliye Mahkemesi de yapılan itirazları reddederek yerel mahkemenin bu kararını haklı buldu.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Dava dosyasının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Yüksek mahkeme, geçmişteki Genel Kurul kararlarına da atıfta bulunarak tarihi bir karara imza attı.

Kararda, rüşvet suçunun ancak ortada net bir şekilde yapılan veya yapılmayan bir iş olması durumunda gerçekleşebileceği vurgulandı. Eğer rüşvet teklifi bir şarta bağlandıysa ve o şart gerçekleşmediyse, anlaşmanın konusunun kendiliğinden ortadan kalkacağı belirtildi.

Somut olayda göçmenlerin sınırı geçtiğine dair hiçbir delil bulunamadığını belirten Yargıtay, şarta bağlı bu teklifin Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesindeki suçu oluşturmayacağını ilan ederek beraat kararını oy birliğiyle onadı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yargıtay Rüşvet
Son Güncelleme:
Silivri'deki Gemi Kazasında İlk Acı Haber: Denizden Çıkarılan Cansız Beden Kaptan Yaşar Kayhan'a Ait Çıktı Denizden Çıkarılan Cansız Beden Kaptana Ait Çıktı
125 Milyon Liralık Vurgun! Sahte Altın ve Para Basan Şebeke Çökertildi 125 Milyon Liralık Vurgun! Sahte Altın ve Para Basan Şebeke Çökertildi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı Motorine Dev Zam: Fiyatlar 100 Liraya Dayandı
Tarladan Markete Fiyat Vurgununa Dev Operasyon: 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı 41 Büyük Dağıtıcı Firmanın Yöneticileri İçin Gözaltı Kararı
2 Gündür Aranıyordu, Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu 2 Gündür Aranıyordu, Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
'Fenomen Öğretmen' Devri Bitti: Bakan Tekin Okullardaki Cep Telefonu ve Beyaz Önlük Kuralını Açıkladı Bakan Tekin Okullardaki Cep Telefonu ve Beyaz Önlük Kuralını Açıkladı
Güllü’nün Ölümüyle İlgili Kan Donduran İddia! Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Gel Gel Şimdi Seni Atacağım' Güllü’nün Ölümüyle İlgili Kan Donduran İddia