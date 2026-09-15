Yargıtay’dan Ceza Davalarında Kartları Yeniden Dağıtacak Karar: Şart Yoksa Rüşvet de Yok!

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Olay, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişinin, insanları sınırdan geçirmek amacıyla güvenlik güçleriyle rüşvet pazarlığı yapmasıyla başladı. Şüpheli, göçmenlerin sınırı sağ salim geçmesi durumunda belirli bir para ödemeyi taahhüt etti. Durumu fark eden güvenlik güçleri hemen harekete geçerek şikayetçi oldu ve Cumhuriyet Savcılığı şahıs hakkında "rüşvet vermek" ve "hakaret" suçlarından dava açtı.

YEREL MAHKEME BERAAT VERDİ

Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, görevli memurlara yönelik "hakaret" suçundan hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, "rüşvet vermek" suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek bu suçtan beraat kararı verdi. Bölge Adliye Mahkemesi de yapılan itirazları reddederek yerel mahkemenin bu kararını haklı buldu.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Dava dosyasının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi. Yüksek mahkeme, geçmişteki Genel Kurul kararlarına da atıfta bulunarak tarihi bir karara imza attı.

Kararda, rüşvet suçunun ancak ortada net bir şekilde yapılan veya yapılmayan bir iş olması durumunda gerçekleşebileceği vurgulandı. Eğer rüşvet teklifi bir şarta bağlandıysa ve o şart gerçekleşmediyse, anlaşmanın konusunun kendiliğinden ortadan kalkacağı belirtildi.

Somut olayda göçmenlerin sınırı geçtiğine dair hiçbir delil bulunamadığını belirten Yargıtay, şarta bağlı bu teklifin Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesindeki suçu oluşturmayacağını ilan ederek beraat kararını oy birliğiyle onadı.

Kaynak: İHA