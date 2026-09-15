125 Milyon Liralık Vurgun! Sahte Altın ve Para Basan Şebeke Çökertildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tam bir yıl önce alınan gizli bir ihbarla büyük bir takip başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından, sahte para ve altın üretimi yaparak hem esnafı mağdur eden hem de bu yolla elde ettikleri kirli parayı akıtan organize bir suç örgütü deşifre edildi. Şebekenin sadece parayı piyasaya sürmediği, kurdukları gizli imalathanelerde bizzat üretim ayağını da yönettikleri belirlendi.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKINI

Gerekli delillerin toplanmasının ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen 16 şüpheliye ait 19 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mali Şube ekiplerince gerçekleştirilen arama ve yakalama işlemlerinde 11 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilerden 3'ünün zaten farklı suçlardan cezaevinde olduğu anlaşılırken, firari durumda olan 2 örgüt üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

BANKACILIK SİSTEMİNDE 125 MİLYON TL'LİK AYRIŞTIRMA OYUNU

Yapılan derinlemesine mali incelemelerde, şüphelilerin hesaplarına suç döneminde toplam 125 milyon TL nakit girişi yapıldığı saptandı. Dikkat çekmemek amacıyla parayı bölerek banka hesaplarına yatırdığı ve çeşitli kuyumcu ödemeleri üzerinden sistemi manipüle ettiği belirlendi.

Şüphelilerin yasal gelirleri ile bu devasa mali hareketler arasındaki orantısızlık, kara para aklama mekanizmasının "ayrıştırma" aşaması olarak kayıtlara geçti. Şebekenin bu paraları gayrimenkul, lüks araç ve şirket ortaklıklarına dönüştürerek yasal bir kılıfa büründürmeye çalıştığı tespit edildi.

SERVETLERİNE VE HESAPLARINA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte Türk lirası, sahte ABD doları, sahte altın bilezik, kolye, darphane baskısı izlenimi veren sahte bandroller ve bandrollü özel kağıtlar ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen tüm taşınmazlarına, lüks araçlarına, şirket paylarına ve banka hesaplarına mahkeme kararıyla el koydu.

Kaynak: Haber Merkezi