Silivri'deki Gemi Kazasında İlk Acı Haber: Denizden Çıkarılan Cansız Beden Kaptan Yaşar Kayhan'a Ait Çıktı

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Marmara Denizi'nde 2 Eylül 2026 tarihinde İskenderun Limanı'ndan Zonguldak Ereğli'ye yük taşıyan Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" kuru yük gemisi, Kocaeli'den İzmir Aliağa'ya giden "M/T Alsu" isimli ticari gemiyle Silivri açıklarında çarpışmıştı. Kazanın ardından aldığı ağır hasarla yalnızca 11 dakika içinde hızlıca batan ve yaklaşık 950 metre derinliğe gömülen "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin kaptanı dahil 10 kişilik Türk mürettebatından bir daha haber alınamamıştı.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının havadan ve denizden aralıksız sürdürdüğü arama kurtarma operasyonlarının 13. gününde ilk acı haber geldi.

SİLİVRİ LİMANI'NA GETİRİLEN SIR CESET

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, dün saat 13.15 sıralarında Silivri açıklarında su yüzeyinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, cansız bedeni sudan çıkararak Silivri Limanı'na getirdi. Yapılan ilk incelemelerde, şahsın çok uzun süre suda kalması sebebiyle bedeninde ileri derece tahriş ve bozulmalar oluştuğu, bu nedenle kimlik tespitinin olay yerinde yapılamadığı kaydedildi.

ADLİ TIP RAPORU ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Gizemli cansız beden, hem kesin ölüm nedeninin belirlenmesi hem de kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Adli tıp uzmanlarının DNA ve parmak izi eşleştirmeleri dahil titizlikle yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonucunda acı gerçek netleşti. Cansız bedenin, gemilerin çatma (çarpışma) bölgesinin yaklaşık 5 kilometre uzağında bulunan, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu resmi olarak tespit edildi.

9 DENİZCİ İÇİN ZAMANLA YARIŞ SÜRÜYOR

Kaptan Yaşar Kayhan’ın cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte, faciada denizde kaybolan mürettebat sayısı 9'a düştü. Deniz Kuvvetleri ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı özel donanımlı arama gemileri ve dalgıçlar, Marmara'nın derinliklerinde kalan diğer 9 Türk denizciye ulaşabilmek adına çatma bölgesindeki operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA