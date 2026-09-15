'Fenomen Öğretmen' Devri Bitti: Bakan Tekin Okullardaki Cep Telefonu ve Beyaz Önlük Kuralını Açıkladı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası’nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okullarda cep telefonu kullanımından eğitim yatırımlarına, öğretmen ve derslik sayısından PISA sonuçlarına kadar birçok başlıkta açıklama yapan Tekin, Türkiye’de eğitim altyapısında önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

OKULLARDA CEP TELEFONU KULLANIMINA UYARI

Okullarda cep telefonu kullanımına getirilen sınırlamalara ilişkin konuşan Tekin, Türkiye’nin çocukların teknolojik bağımlılığının önüne geçmek amacıyla okullarda cep telefonunu yasaklayan ilk ülkelerden biri olduğunu belirtti. Dijital bağımlılıkla mücadele amacıyla çeşitli genelgeler yayımlandığını ifade eden Tekin, öğretmenlerin de ders sırasında cep telefonu kullanmaması konusunda uyarıldığını söyledi. Tekin, “Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk” ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin giyim kuşamına ilişkin de değerlendirmede bulunan Tekin, “Öğretmenlerimize beyaz önlük giymelerini de tavsiye ettik” dedi.

'BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRDIK'

Eğitime ayrılan bütçenin yıllar içinde önemli ölçüde artırıldığını belirten Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde genel bütçeden en yüksek payın Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını söyledi. Tekin, eğitim için ayrılan bütçe payının yüzde 7’lerden yüzde 15’lere çıkarıldığını ifade ederek, bu yatırımların derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması ve daha sağlıklı eğitim ortamları oluşturulması açısından önem taşıdığını belirtti.

ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON 260 BİNE ULAŞTI

Öğretmen sayısındaki artışa dikkat çeken Tekin, 2002 yılında yaklaşık 540 bin olan öğretmen sayısının bugün özel okullardaki öğretmenler de dahil edildiğinde 1 milyon 260 bine ulaştığını açıkladı. Sistemde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80’inin AK Parti iktidarları döneminde atandığını söyleyen Tekin, öğretmen sayısındaki artışın eğitim kalitesine ve PISA sonuçlarına olumlu yansıdığını belirtti.

DERSLİK SAYISI 760 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye’deki derslik sayısına ilişkin de bilgi veren Tekin, 2002 yılında yaklaşık 357 bin derslik bulunduğunu, bugün ise bu sayının 760 bine yaklaştığını söyledi. Deprem, diğer doğal afetler ve ekonomik ömrünü tamamlayan binaların yenilenmesi nedeniyle geçmişte bulunan dersliklerin önemli bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini belirten Tekin, buna rağmen yaklaşık 500 bin ilave derslik oluşturulduğunu ifade etti. Tekin, amaçlarının öğrencilerin kalabalık sınıflarda eğitim görmesi yerine öğretmenlerini daha rahat dinleyebilecekleri ve derslerini takip edebilecekleri daha elverişli ortamlarda eğitim almaları olduğunu kaydetti.

EĞİTİME ERİŞİM ORANLARINDA ARTIŞ

Eğitime erişim konusunda da önemli adımlar atıldığını belirten Tekin, taşımalı eğitim sistemi ve pansiyon kapasitesinin artırılması gibi uygulamalarla ulaşım sorunu yaşayan öğrencilerin eğitim hayatına devam etmelerinin sağlandığını söyledi. Tekin, 2002 yılında yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olan ortaöğretime devam oranının bugün yüzde 90’ın üzerine çıktığını belirtti. Okul öncesi eğitime erişimin ise aynı dönemde yüzde 11’den yüzde 80’in üzerine yükseldiğini açıkladı.

MÜFREDATTA YENİ DÖNEM VE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Eğitimin niteliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tekin, müfredatın kademeli olarak sadeleştirildiğini ve uluslararası yaklaşımlarla uyumlu şekilde dönüştürüldüğünü söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin başarı düzeyinin yükselmesine katkı sağladığını ifade eden Tekin, öğretmen yeterlilikleri konusunda da 2014-2015 döneminde uluslararası göstergelerle uyumlu kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirtti. Teknolojik gelişmelerin eğitim alanında kullanılmaya başlandığını aktaran Tekin, Bakanlık bünyesinde ölçme ve değerlendirme biriminin kurulduğunu söyledi.

'PISA’DA ÖĞRENCİ ÖRNEKLEMİNİ YÖNETİM BELİRLEDİ'

PISA sonuçlarına ilişkin de açıklama yapan Tekin, "PISA yönetimine okulların listesini verdik, öğrenci örneklemini tamamen kendileri belirlediler" dedi. Tekin, eğitim alanında yapılan altyapı yatırımları, öğretmen sayısındaki artış, müfredat değişiklikleri ve teknolojinin eğitimde kullanılmasının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'HER İŞİ ÖĞRETMENLERİMİZ VE İDARECİLERİMİZLE KONUŞARAK YAPACAĞIZ'

Bakan Tekin, "Yaptığımız her işi öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle konuşarak yapacağız" dedi. Tekin, yapılan çalışmaların yalnızca son bir ya da iki yılın sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, uzun yıllar boyunca atılan adımların bugünkü eğitim göstergelerine yansıdığını söyledi.

Kaynak: AA