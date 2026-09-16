Piyasaların Gözü Buraya Çevrilmişti: Fed'den Flaş Faiz Kararı

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti.

Bu, Temmuz 2023’ten bu yana Fed’in gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı oldu.

Bu kararla birlikte Fed, 2008’den bu yana yaşanan en uzun faiz değişikliği sürecine de son vermiş oldu.

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