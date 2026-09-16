Motorine Beklenen Zam Geldi! İstanbul’da Fiyat 100 Lirayı Aştı: Ekimde Fiyatlar Daha da Artacak

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 4 lira 68 kuruş zam geldi. Petrol arzındaki daralma ve küresel piyasalardaki yükselişin etkisiyle motorinin İstanbul’da 100 lira 27 kuruşa, Ankara’da 101 lira 37 kuruşa, İzmir’de ise 101 lira 66 kuruşa çıkması bekleniyor. Ekim ayında uygulanacak ÖTV ve KDV artışlarıyla fiyatlara 7 lira 20 kuruş daha eklenmesi öngörülüyor.

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Motorine Beklenen Zam Geldi! İstanbul’da Fiyat 100 Lirayı Aştı: Ekimde Fiyatlar Daha da Artacak
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Petrol piyasalarında yaşanan hızlı yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yeni zam olarak yansımaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, Suudi Arabistan’daki petrol boru hattının devre dışı kalması ve Ukrayna-Rusya savaşında enerji tesislerine yönelik saldırıların artması, küresel petrol arzında sıkıntılara yol açıyor. Suudi Arabistan’ın Avrupa’ya eylül ayında gerçekleştirmesi planlanan bazı petrol sevkiyatlarını da iptal ettiği bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından motorin fiyatlarında yeni bir artış uygulandı.

MOTORİNE 4 LİRA 68 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 68 kuruş zam yapıldı. Yeni artışla birlikte Türkiye genelinde motorin fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

Motorine Beklenen Zam Geldi! İstanbul’da Fiyat 100 Lirayı Aştı: Ekimde Fiyatlar Daha da Artacak - Resim : 1

MOTORİNİN LİTRESİ 100 LİRAYI AŞACAK

Zam sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul’da 100 lira 27 kuruşa, Ankara’da 101 lira 37 kuruşa ve İzmir’de 101 lira 66 kuruşa ulaşması bekleniyor. Doğu illerinde ise motorin fiyatının 102 lira 95 kuruş seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

EKİMDE VERGİ ARTIŞI DA GELECEK

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ekim ayında da sürmesi bekleniyor. Ekim ayında motorin fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi kapsamında 6 lira, Katma Değer Vergisi kapsamında ise 1 lira 20 kuruş eklenmesi öngörülüyor. Böylece 1 Ekim’den itibaren mevcut litre fiyatlarına toplam 7 lira 20 kuruşluk ek yük gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Akaryakıt Motorin
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