Borsada Sert Düşüş: Bakan Şimşek’ten Acil Toplantı Kararı

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Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın toplanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, FİK toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilecek. Komite, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00'de finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Hisse ‌senedi taşıyan fonlar ‌Ağustos ayındaki düzenleme değişikliklerinin ardından son ‌günlerde değer ​yitirken, Borsa İstanbul'da da sert kayıplar kaydedildi. Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fon düzenlemesinin ardından işlem ​hacmi ​düşük hisselerin ​sert düşmesiyle birlikte bu ⁠hisseleri taşıyan fonların likidite elde etmekte ​zorlandığını, ​likidite için ana hisseleri ​sattıklarını belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugünü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi yüzde 6,48 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla değer kaybeden yüzde 9,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Kaynak: AA