Ticaret Savaşı Kızışıyor: ABD, Kanada Mallarına Yüzde 50 Vergi Duvarı Ördü

ABD, en büyük ticaret ortaklarından Kanada'dan ithal ettiği 110 stratejik ürüne yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. İki komşu ülke arasındaki ekonomik dengeleri sarsacak devasa vergi paketi, 15 Eylül gece yarısı itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

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Ticaret Savaşı Kızışıyor: ABD, Kanada Mallarına Yüzde 50 Vergi Duvarı Ördü
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Küresel ticaret dünyası, Kuzey Amerika'dan gelen sert bir hamleyle çalkalanıyor. ABD yönetimi, komşusu Kanada'dan ithal edilen geniş bir ürün yelpazesine yönelik radikal bir gümrük vergisi artışına gitti. Alınan karar doğrultusunda, Kanada menşeli bazı temel tüketim ve sanayi mallarına getirilen yeni ek mali yükümlülükler, 15 Eylül gece yarısından itibaren sınır kapılarında ve limanlarda fiilen uygulanmaya başlandı.

PEYNİRDEN TEKNEYE, MOBİLYADAN ARAZİ ARAÇLARINA KADAR HER ŞEY VAR

Yürürlüğe giren yeni gümrük düzenlemesi, Kanada ekonomisinin ihracat lokomotifi olan pek çok farklı sektörü doğrudan baltalıyor.

Yüzde 50'lik dev ek vergi kıskacına alınan 110 ürün arasında; süt ürünleri pazarını sarsacak bazı özel peynir türleri, denizcilik sektörünü etkileyecek motorlu tekneler, otomotiv yan sanayisini hedef alan arazi araçları (ATV ve benzeri) ile milyarlarca dolarlık hacme sahip mobilya ürünleri yer alıyor.

Kaynak: DHA

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ABD Kanada Gümrük Vergisi
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