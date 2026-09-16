Merkez Bankası Kritik Verileri Açıkladı: Yeni Kiracı Kiralarında İstanbul Zirvede

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut piyasasının seyrini belirleyen ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) raporunu yayımladı. Veriler, konut fiyatlarındaki artış hızının enflasyonun altında kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izleyen KFE (2023=100), ağustosta 236,8 seviyesine ulaştı. Yatırımcılar için konut piyasası reel olarak cazibesini kaybetmeye devam ederken, kira endekslerindeki hareketlilik dikkat çekti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ İZMİR'DE

Konut fiyat endeksindeki değişimler Türkiye'nin lokomotif şehirlerinde farklı grafikler çizdi. Büyükşehirlerin ağustos ayı karnesi hem aylık hem de yıllık bazda şu şekilde gerçekleşti:

Şehir Aylık Artış Yıllık Artış İstanbul Yüzde 1,9 Yüzde 26,3 Ankara Yüzde 1,5 Yüzde 24,8 İzmir Yüzde 2,7 Yüzde 23,3

ANADOLU ZİRVEDE, TRAKYA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Bölgesel bazda incelendiğinde, ağustosta konut fiyatlarının en çok tırmandığı yer yüzde 27'lik yıllık artışla Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'u kapsayan Doğu Anadolu bölgesi oldu.

Buna karşılık, Türkiye genelinde konut fiyatlarının en az değerlendiği yer ise yüzde 13'lük yıllık artışla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı içine alan Trakya bölgesi olarak kayıtlara geçti.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİNDE LİDER İSTANBUL OLDU

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki dengeleri gösteren Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,3, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 26,4 yükseldi. Ancak kiralar da konut fiyatları gibi reel olarak yüzde 3,9 azalış kaydetti.

Yeni kiracı kiralarında aylık bazda İstanbul yüzde 4,9, Ankara yüzde 2,6 ve İzmir yüzde 5,4 artış gösterdi. Yıllık bazda ise Türkiye genelinde en yüksek kira artışı yüzde 34,5 ile İstanbul'da, en düşük artış ise yüzde 17,3 ile yine Trakya bölgesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA