Fed Öncesi Altın Piyasası Alev Aldı: Gram Altın 6 bin 766 TL ile Rekora Koşuyor

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Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde, altın cephesinde yukarı yönlü sert bir ivme kaydedildi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 6 bin 713 liradan günü tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 6 bin 766 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 97 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 186 liradan satılıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE ONS ALTIN RÜZGARI

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık artışa gitmesine kesin gözüyle bakılmasına karşın tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 323 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, dün yüzde 5,04'e çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD tahvil piyasasının dünyanın en iyi performansını gösteren piyasa olduğu yorumunda bulunmasının ardından bugün yüzde 5 seviyesinde dengelendi.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin sebep olduğu jeopolitik risklerden kaynaklı petrol arzına ilişkin endişelere karşın ABD stoklarındaki artışın etkisiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 108,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fed'in faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılmasına karşın, söz konusu gelişmelerle ons altında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA