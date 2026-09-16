Döviz Piyasasında Sabah Harareti: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
İstanbul serbest piyasasında dolar 48,6560 liradan, euro ise 56,2440 liradan güne başladı. Küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarında sabah saatleri itibarıyla hafif yukarı yönlü bir hareketlilik gözlendi.
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Piyasaların nabzını tutan İstanbul serbest piyasasında, haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurları güne alıcılı başladı.
Serbest piyasada 48,6540 liradan alınan dolar, 48,6560 liradan satılıyor. 56,2420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 56,2440 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,6390 lira, euronun satış fiyatı ise 56,2080 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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