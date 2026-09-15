Altında Kritik Viraj: Fed Kararı Öncesi Piyasada Tansiyon Yükseldi

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Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında küresel piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güvenli liman talebi güçlü kalmaya devam ediyor. Küresel piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı bulunuyor. Değerli metal, Fed toplantısından çıkacak karar öncesinde sınırlı bir hareket sergiliyor.

SPOT ALTIN 4 BİN 300 DOLAR SEVİYESİNDE

Spot altının fiyatı yüzde 0,1’in altında değişim göstererek 4 bin 300,96 dolar civarında işlem görüyor. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 341,10 dolar seviyesine geriledi. Piyasalarda Fed’in politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentisi öne çıkıyor. Ancak altın yatırımcıları yalnızca faiz kararına odaklanmıyor. Uzmanlar, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın karar sonrasında vereceği mesajların da altın fiyatlarının seyri açısından belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor. Faiz kararının ardından daha sıkı para politikasına işaret eden açıklamalar gelmesi halinde altın üzerindeki baskının güçlenebileceği değerlendiriliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 6 bin 658 lira 65 kuruş

Satış: 6 bin 735 lira 99 kuruş

ONS ALTIN

Alış: 4 bin 297,4 dolar

Satış: 4 bin 297,9 dolar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10 bin 859 lira

Satış: 10 bin 990 lira

Kaynak: Haber Merkezi