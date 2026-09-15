Altında Kritik Viraj: Fed Kararı Öncesi Piyasada Tansiyon Yükseldi
Altın fiyatlarında Fed’in faiz kararı öncesi sınırlı hareketlilik yaşanıyor. Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükseliş sarı metal üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik gelişmeler güvenli liman talebini canlı tutuyor. Spot altın 4 bin 300,96 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın da 6 bin 735 lira 99 kuruştan satılıyor.
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında küresel piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle güvenli liman talebi güçlü kalmaya devam ediyor. Küresel piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı bulunuyor. Değerli metal, Fed toplantısından çıkacak karar öncesinde sınırlı bir hareket sergiliyor.
SPOT ALTIN 4 BİN 300 DOLAR SEVİYESİNDE
Spot altının fiyatı yüzde 0,1’in altında değişim göstererek 4 bin 300,96 dolar civarında işlem görüyor. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 341,10 dolar seviyesine geriledi. Piyasalarda Fed’in politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentisi öne çıkıyor. Ancak altın yatırımcıları yalnızca faiz kararına odaklanmıyor. Uzmanlar, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın karar sonrasında vereceği mesajların da altın fiyatlarının seyri açısından belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor. Faiz kararının ardından daha sıkı para politikasına işaret eden açıklamalar gelmesi halinde altın üzerindeki baskının güçlenebileceği değerlendiriliyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 6 bin 658 lira 65 kuruş
Satış: 6 bin 735 lira 99 kuruş
ONS ALTIN
Alış: 4 bin 297,4 dolar
Satış: 4 bin 297,9 dolar
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10 bin 859 lira
Satış: 10 bin 990 lira
Kaynak: Haber Merkezi