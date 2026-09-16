81 İlde Birden Tabelalar Değişecek! Motorin 100 Liraya Dayandı: Yeni Zam Kapıda

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Motorinin litre fiyatına 17 Eylül’den itibaren 4 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 liranın üzerine çıkacak. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentilerini beraberinde getirirken, motorine kısa süre önce 6 lira 59 kuruş zam yapılmıştı. Yeni artışın hayata geçmesi halinde motorin fiyatları bir kez daha yükselecek.

İSTANBUL’DA FİYAT 100 LİRAYI AŞACAK

Beklenen 4 lira 62 kuruşluk zam uygulanırsa motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 100 lira 22 kuruşa, Anadolu Yakası’nda ise 100 lira 8 kuruşa ulaşacak. Motorinin litre fiyatının Ankara’da 101 lira 37 kuruşa, İzmir’de ise 101 lira 64 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

ZAM ÖNCESİ GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80 lira 26 kuruş, motorinin litresi 95 lira 60 kuruş, LPG’nin litresi ise 34 lira 99 kuruş seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda benzinin litre fiyatı 80 lira 12 kuruş, motorin 95 lira 46 kuruş, LPG ise 34 lira 39 kuruştan satılıyor. Ankara’da benzinin litresi 81 lira 25 kuruş, motorinin litresi 96 lira 75 kuruş, LPG’nin litresi ise 35 lira 9 kuruş seviyesinde. İzmir’de ise benzin 81 lira 52 kuruş, motorin 97 lira 2 kuruş, LPG 34 lira 99 kuruştan satışa sunuluyor.

'İKİ HANELİ FİYATLAR YERİNİ ÜÇ HANELİLERE BIRAKACAK'

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda motorine 17 Eylül’de yeni bir zam beklendiğini duyurdu. Aydilek, “17 Eylül 2026, akaryakıt yeni bir aşamaya geçiyor. İki haneli fiyatlar yerini üç haneliye bırakacak. Motorine bu gece yarısı 4,62 TL zam bekleniyor. Bir litre motorinin fiyatı 100 TL’yi aşacak. Tüm zamanların rekoru kırılacak” ifadelerini kullandı. Aydilek ayrıca, ÖTV konusunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının 16.00’da netleşeceğini belirtti.

17 Eylül 2026, akaryakıt yeni bir aşamaya geçiyor. İki haneli fiyatlar yerini üç haneliye bırakacak. Motorine bu gece yarısı 4,62 TL zam bekleniyor. Bir litre motorinin fiyatı 100 TL’yi aşacak.Tüm zamanların rekoru kırılacak. (ÖTV ayarlaması olur mu? Saat 16.00’da belli olacak.) — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) September 16, 2026

Kaynak: Haber Merkezi