Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu: Likidite Muslukları Açıldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Merkez Bankas likidite imkânları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır. TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir. TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır. Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır."

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Kaynak: ANKA