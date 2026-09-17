Akaryakıtta Tarihi Zirve! Motorin İlk Kez 3 Haneli Fiyata Ulaştı

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Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ederken motorinde tarihi bir eşik aşıldı. Türkiye’de ilk kez motorinin litre fiyatı 3 haneli seviyeye ulaştı. İstanbul Kadıköy’de motorinin litresi 100 lira 20 kuruştan satışa sunulurken, benzin 80 lira 20 kuruş, otogaz ise 34 lira 63 kuruş oldu.

SON 3 GÜNDE MOTORİNE 11 LİRA 37 KURUŞ ZAM

Motorinin litre fiyatına son olarak 4 lira 68 kuruş zam yapıldı. Böylece son 3 gün içerisinde motorine gelen toplam zam 11 lira 37 kuruşa ulaştı. Yeni artışın ardından İstanbul’daki motorin fiyatı 100 lira sınırını aşarak üç haneli rakamlara çıktı.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ POMPAYA YANSIYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle motorinde yeni fiyat artışları gündeme geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi