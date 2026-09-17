Akaryakıtta Tarihi Zirve! Motorin İlk Kez 3 Haneli Fiyata Ulaştı

Motorin fiyatları tarihi bir seviyeye ulaştı. İstanbul Kadıköy’de motorinin litre fiyatı 100 lira 20 kuruşa yükselirken, son 3 gündeki toplam zam 11 lira 37 kuruşa ulaştı. Benzin 80 lira 20 kuruştan, otogaz ise 34 lira 63 kuruştan satılıyor.

Son Güncelleme:
Akaryakıtta Tarihi Zirve! Motorin İlk Kez 3 Haneli Fiyata Ulaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ederken motorinde tarihi bir eşik aşıldı. Türkiye’de ilk kez motorinin litre fiyatı 3 haneli seviyeye ulaştı. İstanbul Kadıköy’de motorinin litresi 100 lira 20 kuruştan satışa sunulurken, benzin 80 lira 20 kuruş, otogaz ise 34 lira 63 kuruş oldu.

SON 3 GÜNDE MOTORİNE 11 LİRA 37 KURUŞ ZAM

Motorinin litre fiyatına son olarak 4 lira 68 kuruş zam yapıldı. Böylece son 3 gün içerisinde motorine gelen toplam zam 11 lira 37 kuruşa ulaştı. Yeni artışın ardından İstanbul’daki motorin fiyatı 100 lira sınırını aşarak üç haneli rakamlara çıktı.

Akaryakıtta Tarihi Zirve! Motorin İlk Kez 3 Haneli Fiyata Ulaştı - Resim : 1

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ POMPAYA YANSIYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle motorinde yeni fiyat artışları gündeme geliyor.

81 İlde Birden Tabelalar Değişecek! Motorin 100 Liraya Dayandı: Yeni Zam Kapıda81 İlde Birden Tabelalar Değişecek! Motorin 100 Liraya Dayandı: Yeni Zam KapıdaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Zam
Son Güncelleme:
Piyasalarda Sabah Mesaisi: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Piyasalarda Sabah Mesaisi, Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Finansal İstikrar Komitesi'nden Net Mesajlar: 'Borsa İstanbul ve Piyasalarda Risk Yok' Finansal İstikrar Komitesi'nden Net Mesajlar
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı
Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı: 'Hızlıca Düşürün' Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı
Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti
Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar: Anne, Baba, Amca, Hala... Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar
Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu: Likidite Muslukları Açıldı Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu