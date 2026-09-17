Piyasalarda Sabah Mesaisi: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar hafif yukarı yönlü bir kıpırdanmayla güne başlarken, euro cephesinde dünkü kapanışa göre dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı.
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Finans piyasalarının kalbi İstanbul serbest piyasada döviz kurları sabah seansına hareketli başladı.
Serbest piyasada 48,6730 liradan alınan dolar, 48,6750 liradan satılıyor. 55,9470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 55,9490 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,6580 lira, euronun satış fiyatı ise 56,1540 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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