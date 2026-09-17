Finansal İstikrar Komitesi'nden Net Mesajlar: 'Borsa İstanbul ve Piyasalarda Risk Yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, piyasalardaki hareketliliğin Borsa İstanbul için yapısal bir risk taşımadığını, sorunun sınırlı sayıda portföy yönetim şirketinin fonlarındaki geçici likidite sıkışıklığından kaynaklandığını belirterek acil önlem paketini devreye aldı.

Son Güncelleme:
Finansal İstikrar Komitesi'nden Net Mesajlar: 'Borsa İstanbul ve Piyasalarda Risk Yok'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Komite, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının genel işleyişine ilişkin temel ya da yapısal bir risk bulunmadığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Piyasalardaki hareketliliğin ise sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği aktarıldı.

'SORUN FON PİYASASININ BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNDE'

Bakanlık açıklamasında, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişi açısından temel veya yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, mevcut durumun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Komitenin, piyasaların sağlıklı şekilde işlemeye devam etmesi ve makrofinansal istikrarın korunması için alınabilecek önlemleri değerlendirdiği kaydedildi.

LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI VE BULAŞMA RİSKİNE ODAKLANILACAK

Açıklamaya göre, gerekli görülen tüm tedbirler ilgili kurumlar tarafından hızlı şekilde uygulamaya alınacak. Alınacak önlemlerin öncelikli olarak likidite sıkışıklığının giderilmesi ve sorunların diğer alanlara yayılmasının önlenmesine yönelik olacağı belirtildi. Öte yandan piyasa bozucu faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kullanmayı sürdüreceği ifade edildi. Bakanlık, vatandaşlara da piyasalardaki gelişmeler konusunda yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulundu. Finansal İstikrar Komitesinin gelişmeleri yakından takip edeceği ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Motorine Beklenen Zam Geldi! İstanbul’da Fiyat 100 Lirayı Aştı: Ekimde Fiyatlar Daha da Artacak Motorine Beklenen Zam Geldi!
Merkez Bankası Kritik Verileri Açıkladı: Yeni Kiracı Kiralarında İstanbul Zirvede Merkez Bankası Kritik Verileri Açıkladı: Yeni Kiracı Kiralarında İstanbul Zirvede
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Borsada Sert Düşüş: Bakan Şimşek’ten Acil Toplantı Kararı Bakan Şimşek’ten Acil Toplantı Kararı
Piyasaların Gözü Buraya Çevrilmişti: Fed'den Flaş Faiz Kararı Fed'den Flaş Faiz Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı
Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı: 'Hızlıca Düşürün' Trump'tan Fed'e Faiz İsyanı
Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti Adana'da Vahşet! Eski Eşini Öldürüp Oğlunu Ağır Yaralayan Kişi İntihar Etti
Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar: Anne, Baba, Amca, Hala... Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar
Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu: Likidite Muslukları Açıldı Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu