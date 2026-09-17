Finansal İstikrar Komitesi'nden Net Mesajlar: 'Borsa İstanbul ve Piyasalarda Risk Yok'

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Komite, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının genel işleyişine ilişkin temel ya da yapısal bir risk bulunmadığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Piyasalardaki hareketliliğin ise sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği aktarıldı.

'SORUN FON PİYASASININ BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNDE'

Bakanlık açıklamasında, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişi açısından temel veya yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, mevcut durumun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Komitenin, piyasaların sağlıklı şekilde işlemeye devam etmesi ve makrofinansal istikrarın korunması için alınabilecek önlemleri değerlendirdiği kaydedildi.

LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI VE BULAŞMA RİSKİNE ODAKLANILACAK

Açıklamaya göre, gerekli görülen tüm tedbirler ilgili kurumlar tarafından hızlı şekilde uygulamaya alınacak. Alınacak önlemlerin öncelikli olarak likidite sıkışıklığının giderilmesi ve sorunların diğer alanlara yayılmasının önlenmesine yönelik olacağı belirtildi. Öte yandan piyasa bozucu faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kullanmayı sürdüreceği ifade edildi. Bakanlık, vatandaşlara da piyasalardaki gelişmeler konusunda yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulundu. Finansal İstikrar Komitesinin gelişmeleri yakından takip edeceği ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA