1877'den Beri İlk Kez Bu Kadar Yakın! Türkiye İçin 149 Yıllık Rekor Kapıda: 'Mega El Nino' Geliyor

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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, küresel iklim dengelerini altüst edecek çok kritik açıklamalarda bulundu.

Okyanus sularının 2 dereceden fazla ısınmasıyla meydana gelen ve tarihte en son 1877'li yıllarda görülen "Mega El Nino" için geri sayımın başladığını belirten Yaşar, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) de nisan ayından bu yana alarm verdiğini vurguladı.

'MEGA EL NİNO' İHTİMALİ YÜZDE 90'A ÇIKTI

El Nino doğa olayının okyanus suyunun ısınması anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, ısınma derecelerine göre kategorileri şöyle özetledi: Isınma 1 derece civarındaysa 'normal', 1 ila 2 derece arasındaysa 'Süper', 2 derecenin üzerine çıkarsa 'Mega El Nino' olarak adlandırılıyor.

Prof. Dr. Doğan Yaşar

Dünyanın 2023 yılında yaşadığı Süper El Nino döneminde Türkiye'de yağışların ortalamanın yüzde 12 üzerine çıktığını hatırlatan Yaşar, "Şu an ihtimaller yüzde 40'tan yüzde 90'lara fırladı. Avrupa ve Türkiye adına konuşacak olursam, çok güzel yağışlar alacağımıza ve harika bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.

'2035 YILINA KADAR TÜRKİYE'DE SU SORUNU YAŞANMAYACAK'

Kuraklık döneminin 2025 yılı itibarıyla tamamen geride kaldığını ve doğanın kendi dengesini bulduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye genelinde 2035'lere kadar su sorunu yaşamayız. Önümüzdeki 10 yılın en az 7-8 yılı yağışlar ortalamanın üzerinde seyredecektir" ifadelerini kaydetti.

Büyük doğa olayı öncesinde barajlardaki mevcut durumun da sevindirici olduğunu aktaran Yaşar, İzmir'in ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nın yüzde 46, ondan daha büyük olan Gördes Barajı'nın ise yüzde 30 doluluk seviyesinde olduğunu, bu oranların kış aylarında yüzde 70-80'lere fırlayacağını öngördü.

BARAJLAR DOLSADA TEHLİKE BÜYÜK

Yağış müjdelerine rağmen su tüketiminde mutlak bir tasarruf bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen TÜBA Üyesi, "Barajlarımız yüzde 100 dolu olsa bile her bir litresini kullanırken çok hassas olmalıyız. Çünkü su varsa devlet vardır; suyun bittiği gün devlet de biter" diyerek hayati bir uyarıda bulundu.

'KENT YILDA 2 SANTİM ÇÖKÜYOR'

Aşırı yağışların altyapısı zayıf olan kentlerde felakete yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, özellikle İzmir için çok ciddi bir yapısal tehlikeye işaret etti. İzmir'in zemin olarak çöken bir şehir olduğunu vurgulayan Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Basmane, Alsancak, Karşıyaka ve Bostanlı gibi alanlar eskiden deniz olan, sonradan doldurulan yerler. Alsancak ve civarı yılda yaklaşık 2 santim çöküyor. Kent çöktükçe altyapı boruları da çöküyor ve deniz suyu karanın içine basıyor. Acilen bütün İzmir'in topoğrafya haritası çıkarılmalı ve acil önlem planı hazırlanmalıdır."

Kaynak: İHA