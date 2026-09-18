MİT ve Emniyetten Milyarlık Operasyon: Uluslararası Forex Çetesine Darbe, 174 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, MİT ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin hedef alındığı operasyonda 174 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konuldu.

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İçişleri Bakanlığı, uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 174 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalara Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği de katkı sağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığı yapılanmasına ilişkin inceleme yapıldı.

MİT ve Emniyetten Milyarlık Operasyon: Uluslararası Forex Çetesine Darbe, 174 Gözaltı - Resim : 1

25 ŞİRKETE BAĞLI 40 ÇAĞRI MERKEZİ VE FİNANS OFİSİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yönettiği değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Söz konusu çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı da tespit edildi. Suç faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve delillerin elde edilmesi amacıyla, mesai saatinin başlamasıyla birlikte şüphelilerin bulunduğu çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MİT ve Emniyetten Milyarlık Operasyon: Uluslararası Forex Çetesine Darbe, 174 Gözaltı - Resim : 2

1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonların ardından suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 mülk hakkında da işlem yapıldı. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına ise bloke uygulanırken, operasyonlarda toplam 174 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü dolandırıcılık yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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