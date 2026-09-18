Sarıyer’de Kalaşnikoflu Gözdağı: 14 Yaşındaki Çocuk Koltuk Süngerine Sakladığı Silahla Yakalandı! ‘Al Sık Dediler Sıktım’

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Sarıyer’de iddiaya göre 14 yaşındaki K.D., daha önce aralarında husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan K.D.’nin kullandığı silah, koltuk süngerinin içine gizlenmiş halde bulundu. Olay kapsamında adliyeye sevk edilen K.D. ile üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 17 yaşındaki B.S. tutuklandı. K.D.’nin poliste verdiği ilk ifadesinde, “Bana ‘Al sık’ dediler; sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum” dediği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN BULUNDU

Olay, 16 Eylül Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., husumetli olduğu kişinin evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş etti. İhbar üzerine bölgeye giden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde 5 boş kovan tespit etti. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda ateş eden kişinin K.D. olduğu belirlendi.

KALAŞNİKOFU KOLTUK SÜNGERİNE GİZLEDİLER

Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında K.D.’nin yanında B.D. ve D.Ç.’nin de bulunduğu tespit edildi. K.D.’nin havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. Silahın, kesilen koltuk süngerinin içine yerleştirildiği ve lacivert renkli bir çantaya konularak saklandığı belirlendi. Kalaşnikofa el konuldu.

RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bölgede yürüttükleri çalışma sırasında bir akaryakıt istasyonunun önünde şüpheli hareketlerde bulunan B.S.’yi durdurdu. Yapılan üst aramasında B.S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. B.S. gözaltına alınırken, görevli polis ekiplerine direndikleri belirtilen Serkan E., Hakan E. ve Haktan E. de gözaltına alındı.

'BANA ‘AL SIK’ DEDİLER, SIKTIM'

K.D.’nin emniyetteki ifadesinde, “Bana ‘Al sık’ dediler; sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum” dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen K.D., “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklandı. B.S. de “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan cezaevine gönderildi. Serkan E. ve Hakan E. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve B.D.’nin 2, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA