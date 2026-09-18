Özgür Özel Bursa’da: Tutuklu Bozbey ile Görüştü

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, imar yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i cezaevinde ziyaret etti. Özel, beraberindeki heyetle Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Bozbey ile görüşürken, ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, imar yolsuzluğu ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etmek üzere cezaevine gitti. Özel’e, YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile partili milletvekilleri eşlik etti. Heyet, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gelerek tutuklu bulunan Mustafa Bozbey ile görüşmeye başladı.

Özgür Özel Bursa’da: Tutuklu Bozbey ile Görüştü - Resim : 1

ÖZEL BOZBEY İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel ve beraberindeki heyetin Bozbey ile cezaevindeki görüşmesinin devam ettiği öğrenildi. Ziyaretin tamamlanmasının ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Özgür Özel Bursa’da: Tutuklu Bozbey ile Görüştü - Resim : 2

Kaynak: DHA-İHA

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