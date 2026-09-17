TEM Otoyolu’nda TIR Alev Alev Yandı: Ekipler Seferber Oldu

Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda seyir halindeki TIR alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, TEM Otoyolu’nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

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Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda ilerleyen bir TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevler kısa sürede TIR’ın tamamını sararken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR ALEV ALEV YANDI

Yangın, saat 16.30 sıralarında Esenyurt Bahçeşehir TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR’dan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

TEM Otoyolu’nda TIR Alev Alev Yandı: Ekipler Seferber Oldu - Resim : 1

TEM’DE EDİRNE İSTİKAMETİ KAPATILDI

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikametindeki trafik geçici olarak durduruldu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA-İHA

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