Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Koğuş Arkadaşı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur Havalimanında Gözaltına Alındı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin açılan soruşturmada, KKTC'den dönen koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur uçaktan iner inmez İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: Koğuş Arkadaşı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur Havalimanında Gözaltına Alındı
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Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne yönelik yürütülen faili meçhul soruşturması derinleşerek devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olduğu belirlenen Hasan Atilla Uğur, uçakla İstanbul'a döndü. Ercan Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 23.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yapan emekli albay, pasaport kontrol noktasında jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

OPERASYONUN PERDE ARKASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı dev bir operasyona imza atmıştı. Bu operasyonlarda, Kozinoğlu’nun o dönemdeki diğer koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım yakalanmıştı.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN YARGI MENSUPLARI

Jandarmanın düzenlediği baskınlarda, o dönem olayın üstünü kapatarak takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığı) kararı veren eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay yeri incelemesine bizzat katılan eski cezaevi savcısı Necip Doğan da gözaltına alındı.

Her iki yargı mensubunun da ilerleyen yıllarda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen isimler olduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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