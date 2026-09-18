Seçil Erzan Davasında Dikkat Çeken Mektup Ortaya Çıktı! Arda Turan’ın Avukatından Çarpıcı İfadeler: 'Benimle Göz Göze Gelme'

Seçil Erzan’ın yeniden görülen davasında mahkemeye sunulan bir mektup gündeme geldi. Erzan’ın 11 Eylül’deki duruşmada sunduğu yazışmada, Arda Turan’ın avukatı Tufan Karataş’ın Erzan’ın avukatına destek olunması ve yargılama sürecinde belirli hassasiyetlerin dile getirilmesine ilişkin ifadeler kullandığı öne sürüldü.

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Seçil Erzan Davasında Dikkat Çeken Mektup Ortaya Çıktı! Arda Turan’ın Avukatından Çarpıcı İfadeler: 'Benimle Göz Göze Gelme'
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Seçil Erzan’a verilen hapis cezasının istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davada, mahkemeye sunulan bir mektup gündeme geldi. Erzan, 11 Eylül’de yapılan duruşmada söz konusu yazışmayı mahkeme heyetine teslim etti.

Nefes’in haberine göre mektup süreci, Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan üzerinden Arda Turan’ın avukatı Tufan Karataş’a gönderdiği yazıyla başladı. Erzan’ın Karataş’tan kendi avukatına destek vermesini istediği, ardından da Karataş’ın Erzan’a yanıt gönderdiği öne sürüldü. Erzan, daha önce kaleme alınan mektubu 11 Eylül’deki duruşmada mahkeme başkanına sundu.

Avukat Tufan Karataş tarafından kaleme alınan mektupta şu ifadeler yer aldı:

'NE YAZIK Kİ ÇOK TARAF OLMASINDAN KAYNAKLI...'

“Sevgili Seçil, öncelikle bana Nazlı Nadide Karaaslan (Erzan’ın avukatı) vasıtasıyla göndermiş olduğun mektubu aldım. Birbirimizi şifahen hiç tanımasak da oluşan güven duygusunun güzel neticelerle bitmesini temenni ediyorum. Bu konuda her türlü imkânı öncelikle senin için, Nazlı’nın da bilgisi dahilinde olduğu üzere kullandığımızdan, kullanacağımızdan ve sen oradan çıkana kadar kullanmaya devam edeceğimizden hiç şüphen olmasın. Dosyada usulen ne yazık ki çok taraf olmasından kaynaklı birtakım usuli hususları aşmak durumundayız. Nazlı’ya ilettiğimiz birtakım hassasiyetlerin duruşmada ve dosyada senin lisanınla ifade edilmesi veya senin onayınla Nazlı tarafından dile getirilmesi çok önemli.”

'KARŞILIĞINI YAKIN ZAMANDA GÖRECEĞİZ'

“Bu hassasiyetlerin dile getirilmesi sana zerre kadar bir zararı olmayacağından emin olabilirsin. Buradan bu talepleri açık açık yazmam uygun olmayacağından Nazlı vasıtasıyla sana iletiyorum. Ayrıca yine Nazlı vasıtasıyla sözlü olarak senin yargı sürecin için çok önemli bir hususu sana iletiyorum. Her türlü talebini bekliyorum. Yarın, hepimizden Allah yardımcısı olsun. Niyetiniz halis ve temiz. Bunun da karşılığını en yakın zamanda alacağız, göreceğiz.”

'BENİMLE GÖZ GÖZE GELME'

“Lütfen yarın olabileceğin en sakin gününü yaşa. Kimseden çekineceğin ve korkacağın bir durum yok. Hiçbir manipülatif hareketten etkilenme, müsterih ol. Emin ol ki gereken her şey adım adım ve çok ince detaylarla hesaplanarak yapılıyor. Ve bunu gülerek buraya yazdığımı lütfen bil. Duruşmada benimle çok göz göze gelmemeye çalış. Aptal insanlara boş malzeme vermeyelim. Tekrar sevgiler..”

Kaynak: Nefes

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Arda Turan Seçil Erzan
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