Gazeteci Hakan Tosun Davasında Karar Çıkmadı: Sanık Avukatları Duruşmaya Katılmayınca Dava Ertelendi

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Gazeteci, belgeselci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun’un İstanbul’un Esenyurt ilçesinde öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Karar duruşması yapılması beklenen duruşmada sanık avukatlarının hazır bulunmaması nedeniyle mahkeme heyeti duruşmayı 7 Ekim 2026 tarihine erteledi. Mahkeme başkanı, bir sonraki celsede sanıkların avukatlarının duruşmaya katılmaması halinde CMK kapsamında avukat görevlendirileceğini belirtti. Yeni duruşmanın 7 Ekim saat 10.30’da yapılmasına karar verildi.

'OLAYIN GERÇEKLİĞİYLE YÜZLEŞEMEDİK'

Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, karar duruşması öncesinde Medyascope’a yaptığı açıklamada, aile olarak yaslarını dahi tutamadıklarını söyledi. “Olayın gerçekliğiyle yüzleşemedik” diyen Tosun, kardeşinin ölümüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmesini istedi. Tosun, yaklaşık bir yıldır adalet mücadelesi verdiklerini vurguladı.

Ailenin yanıt beklediği sorular ise şöyle sıralandı:

Kamera kayıtlarında görülen motosikletli kişi korunuyor mu? Korunuyorsa neden?

Mevlana Karakolu olaydan haberdar olmasına rağmen aileye neden haber vermedi?

Kamera görüntüleri neden toplanmadı?

Tanıklar neden telefonla ifadeye çağrıldı?

Olayla bağlantılı başka kişiler neden soruşturma kapsamına alınmadı?

Aile, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında yargı

sürecinin eksiksiz yürütülmesini talep ediyor.

'BU KİŞİNİN NEDEN KORUNDUĞUNU MERAK EDİYORUM'

Öznur Tosun, davada birçok eksiklik bulunduğunu savunarak, güvenlik kamerası görüntülerinde yer alan motosikletli kişinin ilk davada tanık olarak dinlendiğini ve serbest bırakıldığını belirtti.

Tosun, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Olayda bu kadar yer alan kişinin neden korunduğunu çok merak ediyorum. Çünkü bununla ilgili bir sürü emsal dava da var. Bu olayda, getiren, götüren, eşlik eden, en son ambulansın başında Hakan’ın durumunu merak edecek kadar olayın içinde olan kişi neden korunuyor? Bunların cevaplarını hâlâ alamadık.”

Tosun, olay sırasında Mevlana Karakolu’nun durumdan haberdar olmasına rağmen aileye haber verilmediğini öne sürerek, Hakan Tosun’un kimliği belirlenmeden hastaneye yatırıldığını ve sonrasında kimlik tespitinin yapılmadığını söyledi. Mahalledeki olayların incelenmediğini, kamera kayıtlarının toplanmadığını ve delillerin karartıldığını savunan Tosun, tanıkların da telefonla ifadeye çağrıldığını dile getirdi.

'YARGININ, ADALETİN EKSİKSİZ İŞLEMESİNİ İSTİYORUZ'

Karakoldaki görevlilerin görevlerini ihmal ettiğini savunan Öznur Tosun, soruşturmanın tamamlanmasının aile açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Tosun, “Hakan Tosun hayatını kaybetmiş olabilir ama oradaki insanlar yaşamaya devam ediyorlar ve insanlar o karakoldaki polislere emanetler. Bunlar sonuçlanmadığı sürece bu dava bizim için bitmeyecek ve sonuna kadar da gideceğiz” dedi. Tanıkların ifadelerine de tepki gösteren Tosun, kamera görüntüleriyle bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığının ortaya konulduğunu söyledi. Tanıklar hakkında “yalancı tanıklık” davası açılacağını belirten Tosun, şu ifadeleri kullandı:

“50 yıllık yaşantısını halkına, insanlığa adamış bir insanın itibarı nasıl zedeleniyor, bir insan bir insana nasıl bu kadar acımasız davranabiliyor. Bunun bedelini ödeyecekler. Yargının, adaletin burada eksiksiz olarak işlem yapmasını istiyoruz.” Öznur Tosun, yanıtsız kalan soruların cevaplarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci ve aktivist Hakan Tosun, 10 Ekim Cuma günü İstanbul’un Esenyurt ilçesinde fiziksel saldırıya uğradı. Ağır yaralı halde bulunan Tosun, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı. Tosun’dan 24 saat boyunca haber alınamaması üzerine ailesi ve gazeteci arkadaşları sosyal medya üzerinden yardım çağrılarında bulundu. Yapılan kayıp başvurusunun ardından Tosun’un hastanede olduğu öğrenildi. Üzerinden kimlik çıkmaması nedeniyle hastaneye kimliği belirsiz şekilde getirildiği bildirildi. Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Hakan Bozyurt, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin tutuklandığını açıkladı. Hakan Tosun’un 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşti.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Tosun’un saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle gelen iki kişinin Tosun’a saldırdığı, aldığı darbeler sonucu yere düşen Tosun’un daha sonra tekmelendiği görüldü. Saldırganların araçtan inerek Tosun’a saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Ayrıca olayla bağlantılı olduğu belirtilen iki kişinin karakoldan elleri arkadan kelepçeli şekilde çıkarıldığı anlar da kayıtlarda yer aldı.

KAMERA KAYITLARININ ALINDIĞI İDDİASI

Halk TV muhabiri Umut Taştan, Tosun’un saldırıya uğradığı bölgeye giderek çevredeki esnafla görüştü. Bir dükkân sahibi, olayın gerçekleştiği noktayı gören kameralarının bulunduğunu ancak olay hakkında kameraya konuşmak istemediğini belirterek yaşananları Taştan’a anlattı. Esnafın iddiasına göre polis, olayın ertesi sabahı iki kez dükkâna gelerek kamera kayıtlarını inceledi ancak kayıtların bulunduğu harddisk veya benzeri bir cihaza el koymadı. Polisin bölgeden ayrılmasının ardından ise tutuklanan sanıklardan birinin ailesinin dükkâna gelerek “Senin kameran bize lazım” dediği ve olayı gören kamera ile kayıt cihazını götürdüğü öne sürüldü. Ailenin, polis yeniden gelirse görüntülerin kendilerinde olduğunu söylemesini istediği iddia edildi. Daha sonra kamerasını almak için ailenin dükkânına giden esnafın, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin babasıyla karşılaştığı aktarıldı. Esnaf, saldırganın babasının kendisine “Bir tokat atmış, bu yüzden benim çocuğumu aldılar. Biz de kendimizi aklamaya çalışıyoruz” dediğini öne sürdü. Babanın ayrıca, “Daha önceden husumetimiz vardı. Çocuk da görünce bir tokat atmış. Hayatını kaybetmiş, bizim üstümüze kalmasın” dediği iddia edildi.

DELİL KARARTMA İDDİASIYLA GÖZALTILAR

Soruşturma kapsamında sanıklardan birinin babası ve abisi “delil karartma” iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Tosun’un saldırıya uğradığı noktayı en net şekilde gören dükkânın güvenlik kamerası ve kayıt cihazı, tutuklanan sanıklardan birinin ailesi tarafından alınmıştı. Söz konusu iddiaların ardından dükkân sahibi de gözaltına alındı. Delil karartma iddiasıyla gözaltına alınan üç kişi, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki şüpheli hakkında “kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

HAKAN TOSUN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğan Hakan Tosun, medya sektörüne 1993 yılında özel radyoların yayın hayatına başlamasıyla teknik danışman olarak adım attı. 1998 yılında İzmir’e yerleşen Tosun, çeşitli yerel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. 2009 yılından itibaren belgesel yapımcılığına yönelen Tosun, özellikle doğa, kent mücadelesi ve toplumsal direniş konularındaki bağımsız çalışmalarıyla tanındı. “Çatılara Doğru”, “Tekel İşçileri”, “Büyük Anadolu Yürüyüşü”, “Dönüşüm (Gentrification)” ve “Validebağ Direnişi” isimli filmleriyle dikkat çeken Tosun, gazetecilik alanındaki bağımsız çalışmalarını da sürdürdü. Tosun, aynı zamanda “Doğa ve Kent Aktivizm Documentary” adlı yapım şirketinde yönetmenlik yapıyordu.

Kaynak: ANKA