Skandal fetvaya destek geldi: 'Evlat edinme' tartışmasına İsmailağa da girdi

Diyanet'ten sonra İsmailağa'dan, deprem bölgesinden evlat edinilecek çocuklarla ilgili tartışmalı sözler geldi. İsmailağa cemaatinin YouTube kanalında, "Hiçbir zaman gerçek çocuk olamayacakları için büyüdüklerinde mahremiyette sıkıntı olacak" ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük yıkım ve can kaybına yol açan depremlerde ailesini kaybeden çocuklara ilişkin "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna Diyanet'ten sonra skandal bir yanıt da İsmailağa cemaatinden geldi. 

Diyanet'ten skandal 'depremzede evlatlık' fetvası: 'Evlat edinenle evlenme engeli yok'Diyanet'ten skandal 'depremzede evlatlık' fetvası: 'Evlat edinenle evlenme engeli yok'Güncel

İsmailağa cemaatinin YouTube kanalında "İsmailağa nete sorun" adlı programında "Depremzede çocukların evlat edinilmesinde bir mahzur var mıdır?" sorusu soruldu. Cemaatten bir şahıs ise "Bakmak gayreti içinde onlara tam bir merhamet duygularıyla evlat edinme olarak değil de koruyucu bir aile mantığıyla alabilirler" dedi.

Mahremiyete ilişkin yorumlarda bulunan şahıs, "Bu gerçek anlamda bir evlat olmayacağı için, bu kız çocuğu olması durumunda erkeğe, erkek olması durumunda da bakıcı olan anneye mahremiyette sıkıntı olacaktır belli bir yaştan sonra diğer kardeşleriyle de aralarında bir mahremiyet problemi olacaktır. Eğer çocuklar henüz 2,5 yaşını doldurmamışsa süt vermek suretiyle bu mahremiyet meselesinin aşılma ihtimali vardır" dedi.

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