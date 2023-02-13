İslahiye'de 170. saatte Sibel Kaya enkaz altından çıkarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, depremin 170. saatinde yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Zaman Apartmanı'nda belirlenen bir noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sonuç verdi.

Enkaz altında tepki veren 40 yaşındaki Sibel Kaya, AFAD ekipleri ve gönüllülerinin saatler süren çalışmalarının ardından depremin 170. saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz altından çıkarılan Sibel Kaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem

Benzer Videolar

THY uçağında duygusal anlar: Depremden bahsederken sesi titredi THY uçağında duygusal anlar: Depremden bahsederken sesi titredi
Depremzede 'çadır yok, elektrik yok' dedi, muhabir mikrofonu arkasına sakladı Depremzede 'çadır yok, elektrik yok' dedi, muhabir mikrofonu arkasına sakladı
Depremzede kadın isyan etti: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!" "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"
Hatay'da 141. saatte bir mucize daha: Anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı Hatay'da 141. saatte bir mucize daha: Anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı
Kızının elini tuttuğu fotoğrafla hafızalara kazınan acılı baba konuştu: "Evladım benim canımı, ciğerimi, kolumu, kanadımı aldı gitti" "Evladım benim canımı, ciğerimi, kolumu, kanadımı aldı gitti"
Hemşireler, bebekleri tutmak için hayatlarını hiçe saydı Hemşireler, bebekleri tutmak için hayatlarını hiçe saydı
İdrarını içip annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı: 17 yaşındaki Adnan enkaz altındaki 94 saati anlattı İdrarını içip annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı
İsrail arama kurtarma ekibi 102 saat sonra bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı İsrail arama kurtarma ekibi 102 saat sonra bir vatandaşı enkazdan sağ çıkardı
Enkaz altından kurtarılırken Zeynep Bastık dinlemek istemişti: Şarkıcı eğitim masraflarını üstlendi Enkaz altından kurtarılırken Zeynep Bastık dinlemek istemişti: Şarkıcı eğitim masraflarını üstlendi
Celal Şengör ile Murat Bardakçı arasında ilginç diyalog: 'Kimin yalakası oldun?' Celal Şengör ile Murat Bardakçı arasında ilginç diyalog: 'Kimin yalakası oldun?'
Depremzede kadın isyan etti: "Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor" Depremzede kadın isyan etti: "Neredesin ATV, Tayyip seni izliyor"
Show TV muhabiri gerçeklerden kaçtı: 'Haberci', mikrofon uzattığı depremzede yokluğu anlatınca sözlerini bitirmesine izin vermedi Depremzede sözlerini bitiremedi: Show TV muhabiri gerçeklerden kaçtı
ÇOK OKUNANLAR
Depremle yerle bir oldu: Hatay'dan yeni görüntüler geldi Hatay'dan yeni görüntüler geldi
En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz En kavgacı 3 burç.. Onlara hayat boyunca dikkat etmelisiniz
Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Prof. Ahmet Ercan'dan yeni tahmin: 'Hala enkaz altında kurtarılmayı bekliyor olabilirler' Prof. Ahmet Ercan'dan yeni tahmin: 'Hala kurtarılmayı bekliyor olabilirler'
MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu MHP lideri Bahçeli'nin günlerdir süren sessizliği sosyal medyada gündem oldu