Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul’a döndü

Hatay’daki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla İstanbul’a getirildi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Hatay’daki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla İstanbul’a getirildi.

32 kişilik itfaiye ekibi İstanbul’a geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na gelen 32 kişilik itfaiye ekibi burada hazırda bekleyen araçlarla gitmek istedikleri yerlere kadar götürüldü.

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Deprem
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