Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den Sert Çıkış! Annesinin Evine Girişiyle İlgili Eleştirilere Tepki Gösterdi: 'Kimseye Hesap Vermem'

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“Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamedeki ayrıntılar gündem olmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında da soruşturmanın ilk aşamalarında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçlamasıyla dava açıldı.

ZEMİNDE KAYGANLIK İDDİASI İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında Güllü’nün düştüğü odanın zemininin kaygan olduğu yönündeki iddialara da yer verildi. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından yapılan incelemede zeminde kayganlığa yol açabilecek herhangi bir kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi. İddianamede olay yeri incelemeleri ve adli tıp raporlarının yanı sıra çok sayıda dijital delilin de değerlendirildiği aktarıldı. Tuğyan Ülkem Gülter’in cep telefonundaki WhatsApp yazışmaları, ses kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, HTS kayıtları, iletişimin denetlenmesine ilişkin tutanaklar ve kriminal inceleme raporlarının soruşturma kapsamında incelendiği kaydedildi.

WHATSAPP MESAJLARI İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede yer alan dijital deliller arasında Tuğyan Ülkem Gülter’in eski erkek arkadaşıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları da bulundu. Söz konusu mesajlarda annesiyle yaşadığı sorunlardan bahsettiği belirtilen Gülter’in, “Bıktım bu annemden”, “Annem öldü vallahi öldü”, “Gebersin” ve “Bu kadına öyle bir pişmanlık yaşatacağım” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bazı yazışmalarda ise annesi nedeniyle çocukluğunun ve hayatının olumsuz etkilendiğini anlattığı ve “Ben Güllü’nün kızı değilim, ben Tuğyan’ım” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

İNTERNET ARAMALARI DA DOSYADA

Soruşturma dosyasında dikkat çeken başka bir ayrıntının da internet aramaları olduğu ifade edildi. İddianameye göre Tuğyan Ülkem Gülter’in olayın ardından “uyuşturucu vücuttan ne zaman atılır” ve “kokain saçtan ne zaman temizlenir” şeklinde aramalar yaptığı tespit edildi.

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER’DEN SERT TEPKİ

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, annesinin evine gizlice pencereden girdiği yönündeki eleştirilere tepki gösterdi.

Gülter, eleştirilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapından, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin... Ama siz buna zaten karışmazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Sizi dramatikleştirmeyeceğim. Siz köpeklere hesap verecek halim yok.”

'KİMSEYE HESAP VERMEM'

Annesinin evine giriş şekli nedeniyle kimseye açıklama yapmak zorunda olmadığını belirten Gülter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Annemin evine girerken kimseye haber verecek hesabım yok benim. Keşke güzelim, canımdan ciğerim annem hayatta olsaydı da... Küfür etmem lazım ama edemiyorum. Sizi ilmek ilmek ederdi.”

Kaynak: Haber Merkezi