Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi’yi Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi.
HAKAN FİDAN'DA YER ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Kaynak: DHA
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