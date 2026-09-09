Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi’yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi’yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi’yi Kabul Etti - Resim : 1

HAKAN FİDAN'DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kaynak: DHA

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